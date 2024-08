Maloney ziet IndyCar wel zitten na geslaagde test: "Fantastisch"

Begin deze maand stapte Zane Maloney in een Dallara DW12 van Rahal Letterman Lanigan Racing op de road course van Indianapolis voor een eerste IndyCar-test. Die smaakte de 20-jarige coureur uit Barbados naar meer. "Ik denk dat het voor een eerste test niet heel veel beter had gekund", wordt Maloney geciteerd door RACER. Maloney, die eerder deel uitmaakte van het Red Bull-opleidingsteam, hoopt ooit zijn Formule 1-droom te verwezenlijken. Hij weet echter ook dat er in de Formule 1 maar een beperkt aantal opties zijn terwijl de IndyCar volgend jaar 29 auto's telt door de komst van Prema.

"Natuurlijk droomt iedereen er als kind van om de Formule 1 te bereiken, maar er zijn veel zaken waar ik geen controle over heb", legt Maloney uit. "En de IndyCar is een fantastisch kampioenschap. Als ik een kans zou krijgen in de IndyCar, dan zou ik daar zeer dankbaar voor zijn. Alle coureurs en teams in de IndyCar zijn van topniveau. Er is dus een heel goede grid buiten de Formule 1. Ze hebben veel stratencircuits, ovals en road courses. De IndyCar heeft van alles wat. Als coureur is dat alleen maar heel spannend. Ik kijk ernaar uit om mijn reis in de IndyCar voort te zetten." In de Amerikaanse klasse zijn nog genoeg zitjes beschikbaar voor 2025, mede door aflopende contracten. Maloney verkent nu zijn opties en hoopt vooral op een 'heel goede carrière' in de autosport. "Ik probeer gewoon elke dag beter te worden en te werken met het beste team zodat ik het beste uit mezelf kan halen."

Bij de eerste test met de IndyCar kreeg Maloney al een goed gevoel van wat hem eventueel te wachten staat. De Barbadaan merkte ook meteen dat er verschillen zijn tussen de IndyCar en Formule 2, maar ook enkele overeenkomsten. "De F2-auto's zijn behoorlijk zwaar, dus het vereist een vergelijkbare rijstijl", vergelijkt Maloney. "Natuurlijk zijn de stratencircuits hier in de Verenigde Staten iets anders, met iets meer hobbels en er gebeurt wat meer. Dat is spannend. Maar over het algemeen was het vrij vergelijkbaar met een F2-auto. Het grootste [verschil] zat 'm in de banden, die zijn heel anders dan de Pirelli's. Daar moest ik me wel op aanpassen. Je kunt absoluut voelen dat het een zware auto is en dat het wat langer duurt voordat deze stopt en instuurt. Daar is dus een bepaalde rijstijl voor die ik dankzij de Formule 2 heb geleerd."