O'Sullivan wint flink ingekorte F2-sprintrace op Spa, Verschoor derde

Door de regen ging de Formule 2-sprintrace niet op het oorspronkelijke moment van start. In plaats van 14.15 uur gingen de lampen pas op groen om 18.25 uur, nadat ook deze start tijdelijk uitgesteld was. Vanaf de sprintpole had Zak O'Sullivan een prima start en hij behield de leiding, voor Dennis Hauger en Richard Verschoor. Achterin waren er veel duels terwijl de coureurs ook moesten stoeien met de weersomstandigheden en het slechte zicht.

In ronde 4 van de race werd de race geneutraliseerd omdat Pepe Martí zijn auto stil had gezet richting Pouhon. Daarop kwam de safety car de baan op terwijl de stewards deelden dat Martí zich na de race nog zou moeten verantwoorden omdat hij doorreed met een auto met mechanische problemen. In ronde 6 was de auto achter de vangrails gezet en leek alles weer gereed om de race te herstarten, maar dat gebeurde nog niet. Meerdere coureurs klaagden over het steeds slechter wordende zicht. Het leidde tot een rode vlag in ronde 8 van 18, waarbij sommige coureurs zich juist al afvroegen waarom de race geneutraliseerd was - de omstandigheden oogden immers niet zo heel slecht.

Tot nog grotere verbazing van veel van die coureurs volgde kort daarna het bericht vanuit de wedstrijdleiding dat de race niet meer hervat zou worden. Het betekende dus dat meer dan 25 procent, maar minder dan 50 procent van de beoogde race-afstand was afgewerkt op het moment van het stilleggen. Als gevolg daarvan krijgt enkel de top-vijf punten: O'Sullivan neemt slechts vijf punten mee na deze sprintzege, Hauger vier en Verschoor drie. Zane Maloney en Jack Crawford pakken respectievelijk twee punten en één punt. Na afloop van de race liet de FIA weten dat de race niet hervat werd vanwege het gebrek aan zicht, in combinatie met het feit dat Spa een snel circuit is. Omwille van de veiligheid is er dus vroegtijdig een einde gekomen aan de sprintrace.

Zondag krijgt het weekend van de Formule 2 een vervolg met de hoofdrace. Deze begint om 10.00 uur en dan worden er 25 ronden gereden.