Formule 2 Sochi: Red Bull-junior Tsunoda snelt naar pole

Daruvala had het grootste deel van de sessie geleid, maar Tsunoda wist het feestje van de Indiase coureur op het laatste moment te verstoren met een tijd die slechts 0.006 seconden sneller was. Mick Schumacher finishte op bijna twee tienden achterstand.

De Duitser was de eerste die een echt snelle tijd liet noteren, maar hij werd vrijwel direct voorbijgestreefd door de Rus Robert Shwartzmann. Daarna was het de beurt aan Daruvala en de eveneens Russische Nikita Mazepin om hun kunsten te laten zien, waarbij de Carlin-coureur uit India de bovenhand had. Hij was de eerste die onder de 1.49 reed: 1.48.990.

Die tijd bleef lang staan, maar Daruvala’s teamgenoot Tsunoda had geen zin om zich erbij neer te leggen. De Japanner verbeterde de tijd in zijn laatste ronde voor het vallen van het zwartwit geblokt naar 1.49.284. Daruvala zette nog een laatste keer aan, maar bleef uiteindelijk dus steken op zes duizendsten.

Schumacher is nog steeds leider in het klassement, maar er is met twee races in Sochi en een dubbel programma later dit jaar in Bahrein nog niets beslist. Kampioenskandidaten Calum Ilott en Christian Lundgaard kwamen vandaag niet in de buurt van de pole. Zij starten zaterdag – om 09.15 uur – vanaf de vierde en zesde plaats.

Uitslag kwalificatie Formule 2 - Sochi, Race 1