Pole Tsunoda na chaotische F2-kwalificatie, domper voor Schumacher

De Red Bull- en Honda-junior klokte al in het begin van de sessie zijn beste tijd, een 1.02.676 waarmee hij slechts één tiende sneller was dan Nikita Mazepin die zaterdag vanaf P2 mag vertrekken. Derde in de startopstelling is de verrassende Carlin-coureur Jehan Daruvala.

Zo'n beetje alle snelste tijden kwamen tot stand in de eerste twintig minuten van de half uur durende kwalificatie. De 22 coureurs besloten in die beginfase alvast een banker lap neer te zetten, een verzekering voor als er door gele vlaggen of druk verkeer verderop in de sessie geen snellere tijd geklokt kon worden. Met nog tien minuten te gaan doken vervolgens alle auto's in slagvolgorde de baan op, op zoek naar een stukje lege baan of een tow van een voorganger.

Nog maar weinig coureurs hadden zich verbeterd toen zes minuten later opeens Luca Ghiotto naast de baan stilstond: de Italiaan was in bocht 2 gespind en in de grindbak beland. De sessie werd stilgelegd en terwijl de baanmarshalls zich haastten om de gestrande wagen weg te halen, keerden de 21 overgebleven coureurs terug naar de pits.

Na enkele minuten kon het hele spul weer van start, dit keer met nog slechts vier minuten op de klok. Dat het in de mêlee onmogelijk was om een snel rondje te noteren, bewees Mick Schumacher. De leider in het kampioenschap leek op weg naar een goede tijd maar moest wat langzamere collega's voorbij. Daarbij sneed de Duitser vlak voor de neus van Roy Nissany iets te vroeg terug naar de racelijn waarop de Israëliër moest uitwijken en vervolgens op en over de bolide van de inmiddels remmende Schumacher schoot. Beiden belandden ongedeerd in de uitloopstrook, maar de schade aan hun wagens was dusdanig groot dat de wedstrijdleiding besloot de sessie dan ook maar meteen helemaal af te vlaggen.

Bijgevolg kreeg de eveneens gehinderde Tsunoda pole-position in de schoot geworpen. Hij start zaterdag vanaf de eerste plaats en pakte en passant ook nog eens vier extra WK-punten voor zijn beste kwalificatietijd. Belangrijke punten die hem in de race houden voor het kampioenschap. Schumacher start door het incident slechtst als achttiende, naaste rivaal Callum Ilott mag als negende vertrekken. De race op zaterdag begint om 13.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Formule 2 - Bahrein II