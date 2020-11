Tsunoda moest leveren in 2020: “Top-5 in F2 of terug naar Japan”

Tsunoda staat op pole-position om in 2021 zijn debuut te maken in de Formule 1. De kans is aanzienlijk dat hij volgend jaar een plekje krijgt bij AlphaTauri, waar hij de vervanger van Daniil Kvyat en de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly moet worden. Maar voordat het zover is, moet de 20-jarige coureur het Formule 2-seizoen afronden en zijn superlicentie halen. Daarvoor moet Tsunoda minimaal in de top-vijf eindigen. Vooralsnog is hij goed op weg, want met alleen de vier races in Bahrein voor de boeg staat hij op de derde positie in de titelstrijd. Daarbij dient aangetekend te worden dat de nummer zes Nikita Mazepin slechts zeven punten achterstand heeft en dus is het behalen van de superlicentie geen zekerheid.

Mocht Tsunoda het papiertje mislopen, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben. Dat vertelde hij aan de officiële website van de Formule 2. “Ik kreeg van Helmut [Marko] informatie dat ik dit seizoen goed moest presteren en dat ik minimaal vijfde moest worden om mijn superlicentie te halen. Hij zei dat ik klaar zou zijn voor de Formule 1 als ik bij de beste vijf zou eindigen, maar ook dat ik terug zou gaan naar Japan als ik dat niet haalde.” Zelf heeft Tsunoda overigens geen problemen met die forse eis die Marko hem stelde. “Het was hard, maar ik ben het met hem eens. Als je een goede coureur bent, zoals George Russell, Lando Norris en Charles Leclerc, dan heb je denk ik maar een jaar nodig in de F2 - zij hadden niet twee of drie jaar nodig.”

Tsunoda heeft de kans om de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi te worden. Zijn landgenoot reed in 2014 in dienst van Caterham zijn laatste races in de koningsklasse. Tsunoda voelt vanuit zijn thuisland enige druk om de F1 te halen, maar daar heeft hij geen problemen mee. “De fans in Japan wachten op een landgenoot in de Formule 1. Dat kan ik zien op social media. Ik zou zeggen dat er vanuit Japan druk op staat, maar wel op een goede manier. Ze wachten op een Japanse F1-coureur en ik ben degene die daar het dichtste bij zit. Dat wil ik ze graag geven.”