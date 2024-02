Wie rijdt voor welk team tijdens het Formule 2-seizoen 2024?

Niet alleen de Formule 1 gaat over een aantal weken aan het seizoen beginnen, ook de coureurs in de Formule 2 staan te trappelen. Het startveld is wel flink veranderd. Zo is regerend kampioen Théo Pourchaire vertrokken en is misschien wel het grootste talent van dit moment, Andrea Kimi Antonelli, erbij gekomen. Motorsport.com loopt alle teams langs en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden.

Een ding is hetzelfde als de afgelopen jaren: Richard Verschoor is in 2024 de Nederlandse afvaardiging. De coureur uit Benschop verliet Van Amersfoort na het afgelopen jaar en keert terug bij Trident. Bij de Italiaanse renstal reed de Nederlander in 2022 ook en won destijds de seizoensopener in Bahrein. Roman Stanek is zijn teamgenoot, de Tsjech blijft zo voor zijn tweede seizoen bij Trident.

Bij MP Motorsport is Dennis Hauger de bekendste naam. De Noor reed in 2023 ook namens het team uit Westmaas en kwam toen tot een achtste plek in de eindrangschikking. Williams-junior Franco Colapinto is zijn nieuwe teamgenoot. Nieuw bij MP is hij echter niet. De Argentijn noteerde vorig jaar namens de Nederlandse renstal een vierde plek in de Formule 3 en mocht als beloning tijdens het afsluitende weekend in Abu Dhabi al in de F2-auto stappen. Nu staat de 20-jarige coureur voor zijn eerste volledige seizoen in de opstapklasse naar F1.

Van Amersfoort Racing heeft twee nieuwe coureurs aangetrokken. Enzo Fittipaldi verlaat Rodin voor een jaar bij de Nederlandse renstal. De Braziliaan heeft er al tweeënhalf seizoen op zitten in F2 en won in die tijd een race. Tijdens de sprintrace in Spa vorig jaar was de kleinzoon van F1-kampioen Emerson Fittipaldi de snelste. Fittipaldi krijgt Rafael Villagomez als teamgenoot. De Mexicaan kent Van Amersfoort goed, de afgelopen twee seizoenen reed hij ook al namens het team in F3. Verder dan een viertal punten kwam de 22-jarige rijder echter niet.

Bij ART was het in 2023 groot feest. Théo Pourchaire werd de kampioen bij de coureurs en het team won het kampioenschap voor team. Pourchaire is naar Japan vertrokken voor een jaar Super Formula en zijn plek wordt ingenomen door Williams-junior Zak O'Sullivan. De Brit werd vorig jaar tweede in F3 en mag het een stapje hogerop proberen. Victor Martins blijft bij de Franse renstal en is misschien wel de topfavoriet voor de titel.

Bij Prema is OIiver Bearman de bekendste rijder. De Engelsman is voor het tweede seizoen bij de Italiaanse renstal in de F2 te vinden en behoort tot de voornaamste titelkandidaten. Het gaat voor de 18-jarige coureur een druk jaar worden, want hij is ook reserve voor Haas en Ferrari. Een van de hoogst aangeschreven talenten komt hem vergezellen. Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli slaat met de FRECA-titel onder zijn arm F3 over om het direct een niveau hoger te proberen.

Rodin heeft met de Barbadaan Zane Maloney een bekend gezicht. De reserve van Stake F1 reed vorig jaar ook al namens de renstal in F2 en werd toen tiende. Ritomo Miyata is nieuw, de Japanner komt als Super Formula-kampioen over en hoopt hoge ogen te gooien. Miyata is ook betrokken bij het WEC-project van Toyota en de keuze om F2 te rijden is vanwege die werkzaamheden gemaakt.

DAMS kiest voor een volledig Amerikaanse line-up. Met de komst van een Amerikaanse sponsor is dat niet heel gek. Jak Crawford laat Hitech achter zich, waar hij in 2023 de sprintrace in Oostenrijk wist te winnen. Juan Manuel Correa is zijn teamgenoot, hij komt over van Van Amersfoort.

Het team van Invicta Racing krijgt met een compleet nieuw rijdersduo te maken. Alpine-junior Kush Maini stapt van Campos over om zo aan zijn tweede F2-seizoen te beginnen. F3-kampioen Gabriel Bortoleto voltooit de line-up. De Braziliaan hoopt de sterke lijn van 2023 door te trekken met een succesvol F2-seizoen.

Voor Hitech staan twee nieuwe coureurs op de grid. Het team heeft Amaury Cordeel aangetrokken. De Belg gaat zijn derde F2-seizoen in, verder dan een vijfde plaats in Abu Dhabi in 2022 kwam hij niet. De Est Paul Aron komt als nummer drie van F3 over en maakt de line-up voor de Engelse renstal compleet.

Bij Campos is er ook een compleet nieuwe line-up en zij hebben twee Red Bull-junioren in het team. Isack Hadjar stapt na toch een ietwat teleurstellend 2023 over van Hitech en krijgt Pepe Marti als teamgenoot. De Spanjaard werd vorig jaar vijfde in F3 en mag het nu bij Campos in F2 proberen.

Het team van PHM AIX eindigde vorig jaar als enige zonder punten en staat in Bahrein met twee nieuwe coureurs aan de start. De Paraguayaan Joshua Dürksen komt vanuit het FRECA-kampioenschap over, waarin hij in twee seizoenen een keer op het podium stond. Taylor Barnard is zijn teamgenoot. Barnard won vorig jaar de F3-hoofdrace op Spa en werd uiteindelijk tiende in het klassement.

Het F2-seizoen begint op 1 maart met de sprintrace in Bahrein.

2024 Formule 2-grid