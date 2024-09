Waarom McLaren invloed heeft op de F1-coureurskeuze van Sauber

Het Formule 1-team van Sauber wordt langzaam getransformeerd naar het fabrieksteam van Audi. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto en sportief directeur van Red Bull Racing Jonathan Wheatley nemen vanaf volgend jaar de leiding over en ook op coureursgebied staat er wat te gebeuren. Nico Hülkenberg is aangetrokken als ervaren man, maar de tweede coureur voor volgend jaar is nog niet bekend. Verschillende namen worden genoemd, waaronder Gabriel Bortoleto. Of de Braziliaan haalbaar is, ligt vooral aan McLaren.

Bortoleto is namelijk een junior bij McLaren en de vraag is in hoeverre de Britse renstal staat te springen om een rijder uit te lenen of kwijt te raken aan een concurrent. De coureur is dit seizoen debutant in de Formule 2 en behoort direct tot de titelkandidaten. Met nog drie weekenden en in totaal zes races te gaan bedraagt zijn achterstand op kampioenschapsleider Isack Hadjar maar 10,5 punten. Vorig seizoen viel Bortoleto ook al op, toen hij als rookie de Formule 3-titel op zijn naam schreef. Dat was voor McLaren ook het signaal hem te strikken als juniorrijder.

Binotto liet zich eerder lovend uit over Bortoleto en noemt hem een van de meest veelbelovende talenten in F2 en lijkt serieus geïnteresseerd in de rijder. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com liggen er twee opties op tafel voor Audi als ze Bortoleto willen aantrekken. De eerste mogelijkheid is de rijder uit São Paulo tijdelijk over te nemen en wanneer McLaren hem nodig heeft weer terug te halen, of Sauber neemt de rijder definitief over.

Andere opties

Mocht Bortoleto niet haalbaar zijn, dan is de kans groot dat Valtteri Bottas aan mag blijven voor nog een jaar bij de formatie uit Hinwil. Ook Théo Pourchaire, Liam Lawson en Mick Schumacher staan volgens bronnen op het verlanglijstje van Binotto. Zhou Guanyu is in ieder geval op weg naar de uitgang bij Sauber.