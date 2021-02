Toekomst Campos Racing ondanks overlijden oprichter ‘veiliggesteld’

Op 28 januari bracht Campos Racing het treurige bericht naar buiten dat oprichter en voormalig F1-coureur Adrian Campos senior op 60-jarige leeftijd was overleden. Voor het eerst sinds de oprichting van de renstal in 1998 werkt men dus zonder de aanwezigheid van de oprichter toe naar de start van een nieuw seizoen, waarin het opnieuw teams inzet in de Formule 2 en Formule 3. Het verlies van Campos senior is hard aangekomen bij de teamleden, maar de toekomst van het team is absoluut niet in gevaar. Dat stelt Adrian Campos junior, die in een lange verklaring op social media aangeeft dat zijn vader enkele stappen heeft ondernomen om het voortbestaan van Campos Racing te waarborgen.

“Adrian Campos Suñer heeft al enkele jaren geleden stappen ondernomen voor een goede voorbereiding op de overgang. Dat werd altijd gesteund door belangrijke mensen die mijn vader volledig vertrouwen”, schrijft Campos Jr. in de verklaring. “Hoewel zijn overlijden [het team] Campos hard heeft geraakt, hebben we een organisatorische structuur die stabiel en duidelijk is. Bovendien werden buitenlandse investeerders uitgenodigd om aandeelhouder te worden, niet alleen om kapitaal op te halen en minder afhankelijk te zijn van hem, maar ook in een bewonderenswaardige poging om de directie te versterken en te professionaliseren. Mijn vader verliet de directie vorig jaar, nadat hij zestig werd. De toekomst van Campos Racing is zo dus veiliggesteld.”

Campos jr. looft de manier waarop zijn vader de medewerkers van Campos Racing wist te inspireren. “Net zoals met de heer Luis Suñer, zijn grootvader en mentor, was Adrian in staat om een groep te inspireren, waarbij iedereen zich betrokken voelde. Voor het personeel heeft het bedrijf altijd als hun bedrijf gevoeld. Adrian wist goed hoe hij de menselijke kwaliteiten in ieder teamlid moest identificeren om het beste uit hen te halen. Campos Racing zal soepel blijven werken en de teamleden kunnen het goed met elkaar vinden. We zijn gemotiveerder, meer verenigd en meer opgewonden dan ooit voor de toekomst. We zullen trouw blijven aan onze filosofie om jonge coureurs, met of zonder verhaal, de kans en steun te geven om met ons mee te strijden.”

Met de verklaring op social media willen de familie en het team iedereen bedanken die de afgelopen weken na het overlijden van Campos senior hun steun hebben uitgesproken. “We waren ontroerd door alle tekenen van genegenheid, de eindeloze telefoongesprekken, brieven en condoleances sinds het overlijden van mijn vader", besluit Campos.