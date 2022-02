Charles Pic debuteerde in 2012 in de Formule 1 bij het team van Marussia, switchte een jaar later naar Caterham en was in 2014 testrijder bij het F1-team van Lotus. De Fransman reed daarnaast ook nog een aantal E-Prixs in de Formule E. Zijn leven als professioneel coureur is sinds 2015 over, maar Pic maakt nu een terugkeer als teameigenaar van DAMS. Hij neemt de renstal over van Oliver en Gregory Diot. Het duo had sinds 2019 de leiding over DAMS, na het overlijden van hun vader en oprichter Jean-Paul Driot.

Momenteel is DAMS met Nissan e.dams actief in de Formule E en rijdt het met twee auto's in de Formule 2. De overname van Pic zorgt niet voor wijzigingen binnen het team. DAMS blijft met dezelfde coureurs rijden en ook op personeelsvlak verandert er voorlopig niets. Dit betekent dat François Sicard algemeen directeur blijft en gaat Remi Decorzant gewoon verder als chief engineer. Pics familie heeft al een lange tijd banden met DAMS. Opa Charles-Pierre Andre ondersteunde DAMS-coureurs Eric Bernard en Olivier Panis tijdens hun carrières, terwijl broertje Arthur Pic in 2012 voor DAMS reed in de Formule Renault 3.5 Series.

"Ik ben nog steeds gepassioneerd over de autosport. Dit is dan ook een project voor de lange termijn", zegt Pic, die na het beëindigen van zijn loopbaan het management in ging. "Ik kijk uit naar de samenwerking met François Sicard en Remi Decorzent, die op dagelijkse basis de leiding blijven houden. Ik ben van mening dat DAMS zowel op als naast de baan succesvol kan zijn, ik kan daarom niet wachten om te zien wat we gaan bereiken met François, Remi en de rest van de crew. Ik wil Olivier en Gregory bedanken dat ik met deze geweldige kans met DAMS mag verdergaan."

"Onze waarden lagen volledig in lijn met die van Charles"

Het team stond volgens de gebroeders Driot niet te koop voordat Pic contact zocht. Echter kregen ze het gevoel dat de Fransman de juiste persoon was om het team verder te leiden. "Charles nam contact met ons op en al gauw merkten we dat zijn benadering en visie in lijn lagen met de waarden en racing spirit van ons", vertelt het duo. "Charles heeft een hoop bereikt in de autosport. Zijn plannen gaan het team vooruit helpen en zorgen voor het behoud van de nalatenschap. Geld heeft eigenlijk geen rol gespeeld. Pic kan ongetwijfeld de toekomst van de medewerkers garanderen. DAMS is in goede handen."

De Franse renstal bereidt zich momenteel voor op het F2-seizoen 2022. Roy Nissany en Ayumu Iwasa nemen plaats in de F2-auto's. In de Formule E blijft DAMS doorgaan met het team van Nissan e.dams, met Sebastien Buemi en Maximilian Gunther achter het stuur. Zij pakten tijdens de Mexicaanse E-Prix hun eerste punten van dit seizoen.

In 1988 werd DAMS opgericht, waarna het met racen begon in het Formule 3000-kampioenschap. Met onder meer succes in de Formule E, Formule 2, Formule Renault 3.5 Series en Auto GP, heeft het in totaal vijftien rijderstitels en zestien constructeurskampioenschappen gewonnen. Daarnaast speelde DAMS ook een belangrijke rol in de carrières van jonge coureurs, waaronder in die van Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Jolyon Palmer en Panis. Zij bereikten allemaal de Formule 1.