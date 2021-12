Virtuosi Racing in 2022 met Doohan en Sato in Formule 2

Virtuosi Racing is sinds 2019 pas onder zijn eigen naam actief in de Formule 2, maar in de eerste drie seizoenen eindigde het team telkens als tweede in het kampioenschap van de teams. Ieder jaar eindigde ook een van de rijders in de top-drie van het coureurskampioenschap. In 2021 was dat Guanyu Zhou, die daarmee promotie naar het F1-team van Alfa Romeo verdiende en volgend jaar na drie seizoenen dus niet terugkeert bij Virtuosi. Ook Felipe Drugovich, de nummer 8 van de titelstrijd, keert komend seizoen niet terug bij de Britse renstal.

Wel heeft Virtuosi in 2022 plekjes vrij voor Jack Doohan en Marino Sato. Laatstgenoemde reed in 2020 en 2021 twee volledige F2-seizoenen in dienst van Trident, maar komend seizoen stapt de Japanse Euroformula Open-kampioen van 2019 over naar een nieuwe werkgever. Daar wordt hij gekoppeld aan de Australiër Doohan, zoon van vijfvoudig 500cc-kampioen Mick Doohan. Hij werd dit jaar achter Dennis Hauger tweede in de Formule 3 en mocht in Saudi-Arabië en Abu Dhabi bij MP Motorsport al proeven aan de F2. In zes optredens kwam hij tot zeven punten.

“Ik ben heel blij en kijk ernaar uit om de krachten te bundelen met Virtuosi Racing voor het Formule 2-seizoen 2022. Ik kijk ernaar uit om de successen van het team voort te zetten en komende week met het team aan de slag te gaan tijdens de post-season test”, zei Doohan over de aankondiging. Sato voegde daaraan toe: “Het is een privilege om naar een team te komen dat om kampioenschappen strijdt. Ik wil alle betrokkenen bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt en het team voor hun vertrouwen in mij. Ik kijk enorm uit naar het aankomende seizoen!”