Vips vervangt geblesseerde Gelael bij DAMS in F2

Gelael kwam in de eerste Formule 2-race van Barcelona hard neer toen hij in de laatste ronde over de sausage kerbs ging. De Indonesiër kon niet zelf uit de auto stappen en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar een wervelfractuur werd vastgesteld. Gelael moet zes weken herstellen en moet daardoor al zeker de raceweekends in Spa, Monza en Mugello aan zich voorbij laten gaan.

DAMS doet daarom beroep op Juri Vips om Gelael te vervangen. De Estse Red Bull-junior werkte in 2019 een sterk seizoen af in de FIA F3 met een vierde plaats in de stand en drie overwinningen. Hij werd ook tweede in de prestigieuze Macau Grand Prix na Richard Verschoor. Dit jaar stalt Red Bull hem in de Japanse Super Formula met Honda-team Mugen, maar Vips zal dus ook in de Formule 2 actief zijn.

"Ik ben heel blij en dankbaar voor de kans die DAMS me heeft gegeven", stelt de 20-jarige Vips, die vrijdag in Spa pas voor het eerst in een Formule 2-wagen zal kruipen. "Ik weet dat het heel moeilijk zal worden om halfweg het seizoen in de auto te springen, maar ik zal er alles aan doen om het team een zo sterk mogelijk resultaat te bezorgen."

Gelael baalt dat hij er de komende races niet bij kan zijn: "Ik baal natuurlijk dat ik de komende wedstrijden aan de kant sta. Ik hoop dat Juri goed zorg draagt voor mijn 'baby' en ik wens hem en het team het allerbeste in de tweede seizoenshelft."