In de eerste runs was Victor Martins nog de snelste man van het veld geweest tijdens de natte kwalificatie in Melbourne, maar op zijn tweede set full wets ging het mis. In bocht 5 brak de achterkant van zijn ART-bolide uit, waardoor hij met een behoorlijke vaart zijwaarts in de muur belandde. Martins stapte ongedeerd uit zijn auto, maar de schade was groot en de wedstrijdleiding kon niet anders dan de rode vlag zwaaien om de bolide te bergen. Doordat er nog maar drie minuten op de klok stonden, werd meteen ook besloten om de kwalificatie te beëindigen, waardoor Martins de sessie op P3 besloot. Diverse coureurs moesten door de crash en code rood hun snelle ronde afbreken, met een slechte startpositie tot gevolg. Een van hen was Richard Verschoor, die hierdoor genoegen moet nemen met de achttiende startpositie.

