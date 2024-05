VIDEO: F2-coureurs ontsnappen aan megacrash in Monaco

Omdat het anders te druk is heeft de Formule 2-leiding besloten om het veld in twee groepen de kwalificatie af te laten werken. Toch vonden Isack Hadjar en Ritomo Miyata elkaar op de baan, wat bijna uitliep in een catastrofe. De Rodin van Miyata strompelde door de tunnel richting de pits, waarachter Hadjar juist vol gas bezig was met een snelle ronde. De witte vlag werd gezwaaid, maar Hadjar zag zijn Japanse collega pas op het laatste moment. Door een reflex van de Fransman werd een megacrash - met mogelijke desastreuze gevolgen - ontweken.

Door het voorkomen van de crash, zijn de schijnwerpers na de sessie op Richard Verschoor gericht. De Nederlander pakte zijn eerste pole van dit seizoen met een uitstekende ronde. Op het circuit van Monaco is vooraan starten een must, dus het behalen van de voorste startpositie werd uitgebreid gevierd.