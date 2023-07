IJzersterke Martins ondanks straf naar eerste F2-zege

Victor Martins mocht voor de derde keer dit seizoen vanaf pole-position vertrekken in een FIA Formule 2-hoofdrace. De ART-coureur had Kush Maini naast zich op de eerste startrij. Ayumu Iwasa en Jack Doohan deelden de tweede startrij, gevolgd door Oliver Bearman, Enzo Fittipaldi, Zane Maloney, Theo Pourchaire en Isack Hadjar. Klassementsleider Frederik Vesti completeerde de top-tien. Richard Verschoor, vorige week winnaar van de hoofdrace op de Red Bull Ring, had zich als zeventiende gekwalificeerd.

Voor de start van de wedstrijd was de baan nog vochtig. Desondanks stond iedereen op slicks, omdat het te droog was voor regenbanden en de Formule 2 geen intermediates heeft. Wel was er een verschil in de gekozen slicks: de meeste coureurs opteerden voor softs, maar enkele rijders gingen ook van start op de harde band. Onder meer Hadjar en Arthur Leclerc behoorden tot de laatste groep.

Bij het doven van de rode lichten kwam Iwasa uitstekend weg vanaf P3: hij ging tussen Martins en Maini door naar de leiding. Martins vocht zich echter binnen een paar bochten terug naar de koppositie. Daarbij ging de Fransman wel buiten de baan, wat hem op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. Martins bouwde in de openingsfase snel een voorsprong op; na vijf ronden had hij al 4,5 seconde marge naar nummer twee Iwasa.

Die voorsprong verdween in de zevende ronde weer toen de safety car de baan opkwam, zodat de gestrande Virtuosi-wagen van Amaury Cordeel geborgen kon worden. De Belg was in Stowe tot stilstand gekomen na een spin in een duel met Dennis Hauger. De neutralisatie was voor iedereen die nog op softs reed aanleiding om een pitstop te maken en te wisselen naar de harde banden. Fittipaldi en Vesti hadden dat al een ronde eerder gedaan, toen er nog op racesnelheid werd gereden en verloren derhalve kostbare tijd.

Bij de herstart werd het nog erger voor Vesti. Hij leek, nog voordat er ingehaald mocht worden, van achteren te worden aangereden door Hauger. Vesti reed daarop zelf Roman Stanek in de achterkant. Leider in het klassement Vesti wist nog wel de pitstraat te halen en werd daar met een nieuwe voorvleugel en banden weer op pad gestuurd, maar even later moest hij zijn auto weer naast de baan parkeren omdat zijn ophanging linksvoor te beschadigd was om verder te rijden.

Omdat ook de wagen van Stanek op de baan stond - Hauger kon zijn weg na een pitstop wel vervolgen - was er een nieuwe safety car-fase nodig. Op dat moment bestond de top-drie uit Hadjar, Leclerc en Martins. De twee eerstgenoemden hadden nog geen pitstop gemaakt, aangezien zij op harde banden waren gestart. Bij de tweede herstart, in de vijftiende ronde, ging Bearman buiten de baan en verloor daarmee een aantal posities. De Brit reed op dat moment virtueel op P3, achter Martins en Iwasa.

Pas in ronde 17 van 29 werd bekend dat Martins bestraft zou worden voor het incident met Iwasa in de eerste ronde. En dus moest hij een gat trekken naar de concurrentie, alleen hielpen de Campos-coureurs niet mee. Maini en Ralph Boschung reden elkaar in de wielen, waardoor de safety car opnieuw in actie moest komen. Hadjar en Leclerc maakten tijdens die neutralisatie hun pitstop, zodat ze na de herstart konden aanvallen op verse softs.

Na de herstart in de twintigste ronde wist leider Martins dat hij een gat moest slaan, om geen hinder te ondervinden van zijn straf. Daarin slaagde hij glansrijk: Martins kwam met zeven seconden voorsprong op de nummer twee over de finish. Na het incasseren van zijn penalty had hij nog steeds voldoende marge over om zijn ijzersterke optreden te bekronen met de winst, zijn eerste in de Formule 2.

Maloney eindigde als tweede, nadat hij zich in de achttiende ronde met veel duw- en trekwerk voorbij Iwasa had gewerkt. Daarbij drukte de coureur van Barbados zijn Japanse concurrent van de baan. Dit tot woede van Iwasa, maar tot straffen heeft het (vooralsnog) niet geleid. Pourchaire finishte als derde en deed daarmee uitstekende zaken in het klassement. De Fransman staat nog wel tweede achter Vesti, maar verkleinde het gat tot zes punten.

Pourchaire was na de laatste herstart nog ingehaald door Leclerc voor P3. De Monegask reed op verse softs, maar de afstand tot de finish bleek te ver om de zachte banden overeind te houden. In de 25ste ronde heroverde Pourchaire P3 weer van Leclerc, die daarna - mede door een foute remactie - verder terugviel. Uiteindelijk werd Leclerc negende, achter Doohan, Iwasa, Bearman, Jehan Daruvala en Fittipaldi. Jak Crawford pakte het laatste punt, Verschoor finishte als zeventiende.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Silverstone: