De eerste kwalificatie van het Formule 2-seizoen in Bahrein draaide uit op een knap staaltje machtsvertoon van Theo Pourchaire, die met zeven tienden marge pole-position pakte. Voor aanvang van de kwalificatie in Saudi-Arabië was dan ook de vraag of de Franse kampioenschapsleider opnieuw zo zou kunnen uithalen. Tijdens de eerste run in de 30 minuten durende sessie bleek dat in ieder geval nog niet het geval, want Pourchaire moest op dat moment nog genoegen nemen met de achtste positie.

Vooraan klokte Arthur Leclerc 1.42.629 om de eerste positie in handen te nemen na de eerste runs. De Ferrari-junior had nog geen tiende marge op Victor Martins, terwijl Oliver Bearman en Kush Maini ervoor zorgden dat de top vier geheel uit nieuwkomers bestond. Jack Doohan en Jehan Daruvala volgden op posities vijf en zes, terwijl ook Frederik Vesti zich nog voor Pourchaire nestelde. Richard Verschoor slaagde daar niet in om de top tien te bereiken, hij strandde met zijn eerste ronde op P13. Met zijn tweede poging op de eerste set banden spinde de Nederlander in bocht 22 en hoewel hij zijn auto uit de muur hield, sloeg de motor wel af. Daardoor veroorzaakte Verschoor met 18 minuten te gaan een code rood, terwijl zijn kwalificatie vroegtijdig ten einde kwam.

Na een korte onderbreking werd de sessie vervolgens hervat voor de tweede run, waarvoor alle coureurs een nieuw setje supersofts hadden bewaard. De eerder gereden tijden werden dan ook in rap tempo verbeterd. Zo zag Leclerc al snel dat eerst Vesti en daarna Bearman onder zijn tijd doken, al vielen hun tijden in het niet bij die van Martins. De rookie van ART Grand Prix noteerde 1.41.326 en dook daarmee maar liefst zeven tienden onder de tijd van Bearman op P2. Bearman verbeterde zich daarna niet in zijn tweede snelle ronde van de run, waarna de meeste concurrenten hun poging moesten afbreken vanwege de code rood die door Leclerc werd veroorzaakt.

Ook de tweede F2-pole van 2023 is dus dominant naar ART Grand Prix gegaan, al is het ditmaal Martins die zich van de beste startpositie voor de hoofdrace verzekerde. Bearman en Pourchaire worden op P2 en P3 door slechts 0.001 seconde gescheiden, terwijl ook Doohan, Daruvala en Ayumu Iwasa uiteindelijk binnen 0.050 seconde van de Prema-coureur eindigen. Vesti moet het doen met de zevende startplek, voor Maini en teamgenoot Ralph Boschung. De laatste plek in de top tien is voor Jak Crawford, die daardoor zaterdag vanaf pole mag vertrekken tijdens de sprintrace. Verschoor staat in beide races voor een flinke opgave, want hij zakte uiteindelijk weg naar P20.

Uitslag Formule 2 Jeddah - Kwalificatie