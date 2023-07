Net als tijdens de kwalificatie in Oostenrijk, was Victor Martins ook in Silverstone de te kloppen man. Met een 1.39.832 legde de Fransman beslag op de beste startpositie. Kush Maini knalde in zijn Campos tegen het einde nog naar P2, terwijl Red Bull-junior Ayumu Iwasa daar net iets achter plaats moest nemen. De sessie werd twee keer onderbroken door een rode vlag. De eerste keer was door een spin in Copse van Amaury Cordeel. Nadat zijn auto naast de baan was getakeld, was er opnieuw een code rood. Met nog acht minuten te gaan werd de boel weer in gang geschoten.

Na het zwaaien van de groene vlag werden er in rap tempo snelle tijden geklokt. Iwasa was de eerste die de snelste tijd verbeterde, alvorens Oliver Bearman daar weer onderdoor schoot. Martins was de eerstvolgende die paarse sectortijden noteerde en de voorlopige pole-position pakte. Maini kwam in de slotminuten aardig dichtbij, maar moest alsnog een gat van 0.113 seconde laten.

In de laatste pogingen wist alleen Iwasa te verbeteren, totdat Frederik Vesti stil kwam te staan in de eerste sector en voor gele vlaggen zorgde. De Japanser coureur schoof wel de top-drie binnen, maar de tijd van Martins was te snel. Jack Doohan start zondag als vierde, voor Bearman. Enzo Fittipaldi en zijn teamgenoot Zane Maloney waren goed voor respectievelijk de zesde en zevende tijd. Zij schoven op het laatste moment nog de top-tien binnen. Theo Pourchaire pakte de achtste startplek, voor Isack Hadjar en titelrivaal Vesti. Richard Verschoor zakte terug naar P17. De winnaar van de F2-hoofdrace in Oostenrijk start zaterdag en zondag vanaf die positie.

De F2-sprintrace start zaterdagmiddag om 14.15 uur Nederlandse tijd.