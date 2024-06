Martins onbedreigd naar zege F2-sprintrace Barcelona, Verschoor P16

Victor Martins pakte vrijdag in de kwalificatie de negende plek en dat betekende in het reverse grid-systeem van de Formule 2 dat hij de sprintrace over 26 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf de tweede plek mocht starten. De Fransman van ART Grand Prix greep direct de leiding in de wedstrijd, mede door een slechte start van Kush Maini die vanaf de voorste startplek was vertrokken.

Victor Martins, ART Grand Prix Foto door: Formula Motorsport Ltd

Martins reed in een buitengewoon sterk en dominant optreden eenvoudig weg bij de rest van het veld en was gedurende de race nauwelijks in beeld. Maini was na zijn slechte start teruggevallen tot P5 en moest zich vanaf die positie weer een weg naar voren werken. Dat lukte prima, tot hij klem kwam te zitten achter Rodin-coureur Ritomo Miyata.

De Japanner kwam uiteindelijk als tweede over de finish, maar werd door een paar tijdstraffen vanwege track limits terugverwezen naar de achtste plaats in de rangschikking. Overigens was Miyata niet de enige die buiten de lijntjes kleurde. Ook Roman Stanek (Trident) en Zane Maloney (Rodin) werden bestraft, terwijl Franco Colapinto en Dennis Hauger (beiden MP Motorsport) onderworpen werden aan een onderzoek na de race.

Juan Manuel Correa werd achter Martins en Maini derde, zijn eerste podium sinds 2019. De coureur van DAMS finishte in dat seizoen twee keer op de tweede plaats, maar was op Spa betrokken bij het tragische ongeluk dat Anthoine Hubert het leven kostte. Correa had jaren nodig om te revalideren en reed vorig jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 2 bij Van Amersfoort Racing.

Voor Richard Verschoor was het met een zestiende plaats een dag om snel te vergeten en ook beide Prema-coureurs Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman zullen niet trots zijn met hun optredens. De eerste eindigde op P10 en de tweede zelfs op P21.

Uitslag sprintrace Formule 2 Barcelona