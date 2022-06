Vesti wint eerste F2-race, kansrijke Verschoor crasht

Door het omkeren van de top-tien van de kwalificatie-uitslag mocht Jake Hughes voor de sprintrace op het Baku City Circuit plaatsnemen op de voorste startpositie. De coureur van Van Amersfoort Racing had Frederik Vesti naast zich op de eerste startrij, terwijl Jehan Daruvala en Logan Sargeant de tweede rij deelden en Richard Verschoor zich als vijfde mocht oplijnen.

Bij het doven van de rode lichten kwam Vesti beter van zijn plek dan Hughes, waarmee hij de leiding veroverde en de polesitter terugverwees naar P2. De Deen kon echter maar kort genieten van de koppositie: hij had een slechte exit uit bocht 1. Daarvan profiteerde Daruvala het meest: de Indiër greep de macht, voor Hughes. Vesti viel terug naar P3, voor Sargeant en Verschoor.

Daruvala kon in de daaropvolgende ronden een gat trekken naar de concurrentie, mede doordat het tempo er bij Hughes niet echt inzat. De Brit viel naarmate de race vorderde steeds verder terug, zelfs tot buiten de punten. Vesti ging Hughes in de zesde ronde als eerste voorbij voor P2. Dat deed de ART-coureur buitenom richting bocht 3. Later zag Hughes ook onder meer Sargeant, Verschoor, Marcus Armstrong en Felipe Drugovich passeren.

Vooraan was er weinig aan de hand voor Daruvala: de Prema-rijder had aan het einde van de achtste ronde al bijna vier seconden voorsprong op Vesti. In de veertiende van in totaal 21 ronden verdween de marge van Daruvala echter als gevolg van een safety car-situatie. De neutralisatie was nodig omdat Dennis Hauger in de muur was beland bij bocht 3, nadat hij zich had verremd bij een inhaalpoging op Theo Pourchaire.

In de zeventiende ronde werd het veld weer losgelaten, waarbij Daruvala Vesti voor bleef in het gevecht om de leiding. Daarachter schoof Verschoor ten koste van Sargeant op naar de derde plek, waarna ook Armstrong Sargeant inrekende voor P4. Verder naar achteren zette Enzo Fittipaldi zijn wagen aan de kant na contact met Jüri Vips, waardoor de Safety Car direct weer naar buiten moest komen.

De herstart volgde in ronde negentien. Ditmaal lukte het Daruvala niet de koppositie te behouden: Vesti ging hem voorbij in de run naar bocht 2. Verschoor stond ondertussen onder druk van Armstrong voor P3, maar de Nederlander hield zijn hoofd in eerste instantie koel. Sterker nog, hij drong even aan bij Daruvala voor de tweede plek, maar had geen succes en zag even later Lawson naast zich. Daarbij ging Verschoor wijd en belandde hij in de muur.

Ook voor het bergen van de auto van Verschoor was de Safety Car nodig, desondanks kon er voor nog één ronde worden geracet. Daarbij verdedigde Vesti met succes de leiding, voor Daruvala en Lawson. Dat was uiteindelijk ook de top-drie aan de finish. Armstrong werd vierde, gevolgd door Drugovich, Sargeant en Pourchaire. Ayumu Iwasa pakte met P8 het laatste punt.

De race finishte onder een gele vlag, omdat het bij de laatste herstart in de achterhoede misging. Ralph Boschung drukte Calan Williams in de muur, waarna Cem Bolukbasi en Marino Sato geen kant meer op konden en achterop klapten bij Williams.

FIA F2 Baku, uitslag sprintrace: