Mazepin opent sterk in F2-training in Bahrein, Schumacher tiende

De start van de enige vrije training van de Formule 2 in Bahrein begon met vijf minuten vertraging, maar om 12.40 uur lokale tijd (10.40 uur in Nederland) ging de eerste sessie sinds de races in Rusland in september van start. Het duurde echter niet lang voordat de eerste onderbreking een feit was: Artem Markelov spinde in de laatste bocht en liet zijn auto afslaan, waardoor de training werd stilgelegd. Tijdens het bergen rolde de BWT Arden-bolide bovendien nog tegen de bandenstapels aan. Na zes minuten volgde de hervatting, maar kort daarna begin Marino Sato exact dezelfde fout als Markelov. Daardoor was de tweede onderbreking een feit.

Uiteindelijk leken er twintig representatieve minuten over te blijven voor de teams en coureurs om zich voor te bereiden op de kwalificatie, die later op vrijdag plaatsvindt. Dat was echter buiten de regen gerekend, want in de laatste tien minuten begon het lichtjes de druppelen boven het Bahrain International Circuit. Buiten een spin van Roy Nissany, die later vandaag de eerste vrije training van de Formule 1 afwerkt namens Williams, leverde dat geen noemenswaardige problemen op. Wel zorgde het voor mooie beelden van driftende auto’s en coureurs die het lastiger en lastiger kregen om hun auto in het juiste spoor te houden.

Vlak nadat het licht begon te regenen noteerde Mazepin de snelste tijd van de sessie. De Rus van Hitech GP noteerde 1.42.660, waarmee hij iets meer dan een tiende marge had op Daruvala. De Carlin-coureur was op zijn beurt weer een tiende sneller dan teamgenoot Tsunoda. Dan Ticktum noteerde op drie tienden van Mazepin de vierde tijd en daarachter werden de verschillen nog kleiner. Christian Lundgaard, Luca Ghiotto, Robert Shwartzman, Guanyu Zhou en Felipe Drugovich eindigden binnen een tiende van elkaar op de posities vijf tot en met negen. De top-tien werd afgesloten door kampioenschapsleider Mick Schumacher, die daarmee wel duidelijk voor grootste concurrent Callum Ilott eindigde. De nummer twee in de titelstrijd noteerde slechts de veertiende tijd.

Uitslag F2 Bahrein - Vrije training