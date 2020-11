Ilott loopt in op Schumacher met pole voor F2-hoofdrace Bahrein

De vrije training van de Formule 2 moest twee keer onderbroken worden door spins van Roy Nissany en Marino Sato, die allebei hun motor lieten afslaan. Ook de kwalificatie voor de hoofdrace in Bahrein werd niet in een aaneengesloten stuk gereden. Na negen minuten werd de sessie stilgelegd na een spin van Yuki Tsunoda. De Japanner hield zijn motor in eerste instantie aan de praat, maar toch viel hij midden op het circuit stil. Een rampscenario voor de Red Bull-junior, die zeker lijkt van een Formule 1-debuut in 2021 als hij zijn superlicentie behaalt. Met de spin bewees hij zichzelf geen dienst in de strijd om een plek bij de eerste vijf in het kampioenschap, want hierdoor vangt hij de race op aan vanaf de laatste startpositie.

Op dat moment had Ilott de snelste tijd al in handen. De nummer twee van het kampioenschap was met 1.41.479 ruim een halve seconde sneller dan Marcus Armstrong en Guanyu Zhou, terwijl Mick Schumacher niet verder kwam dan de negende tijd. Direct na de hervatting klommen Felipe Drugovich en Dan Ticktum de top-drie binnen op hun oude setje mediums, maar wat betreft serieuze verbeteringen bleef het daarbij tot de rijders hun tweede setje nieuwe mediums inzetten.

Kampioenschapsleider Schumacher was de eerste die op zijn nieuwe setje banden een verbetering van zijn tijd noteerde. Hij klom naar de zesde positie, maar door verbeteringen van onder andere Nikita Mazepin en Giuliano Alesi zakte de Prema-coureur terug naar de tiende positie. Vooraan lukte het niemand om in de buurt te komen van Ilott, die zich niet verbeterde in de tweede run maar desondanks de pole-position en vier belangrijke punten voor het kampioenschap pakte. In de laatste minuut kon niemand meer een poging doen om daar nog verandering in te brengen, nadat Alesi stilviel met technische problemen en daarmee de tweede rode vlag veroorzaakte.

De pole voor de hoofdrace op zaterdag is dus voor Ilott, die de eerste startrij deelt met Drugovich. De Braziliaan van MP Motorsport was drie tienden langzamer dan de Brit. Ticktum en Armstrong reden zich naar de derde en vierde startpositie, gevolgd door Zhou en Alesi. Mazepin start zaterdag vanaf de zevende plek, terwijl Jehan Daruvala, Christian Lundgaard en Schumacher de top-tien completeerden. In het kampioenschap zag de Duitser zijn voorsprong op Ilott slinken tot 18 punten.

De eerste van twee Formule 2-races dit weekend gaat zaterdag om 10.10 uur.

Uitslag Formule 2 Bahrein - kwalificatie