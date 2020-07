Shwartzman pakt eerste F2-zege in spektakelstuk op Red Bull Ring

De aanloop naar de tweede hoofdrace van de Formule 2 op de Red Bull Ring in 2020 was lang. De kwalificatie van de Formule 1 werd met drie kwartier vertraging afgerond en daardoor stonden de heren in de F2 pas om 17.30 uur op de startgrid. Doordat het nog altijd regende en de baan na de F1-kwalificatie substantieel natter geworden was, ging de 40 ronden tellende race achter de Safety Car van start. Het veld werd na vier ronden echter alweer teruggeleid naar de pits: de omstandigheden waren niet veilig genoeg om zonder Safety Car te gaan racen.

Een uur moesten de coureurs vervolgens wachten op de bevestiging dat er om 18.35 uur weer geracet ging worden, ditmaal voor 36 ronden. En deze keer kon de race, na wederom vier ronden achter de Safety Car, wél worden vrijgegeven. Tsunoda behield daarbij de leiding, voor Guanyu Zhou en Callum Ilott. Luca Ghiotto, als vierde vertrokken, verloor meteen plaatsen aan Jack Aitken en Shwartzman, terwijl Lundgaard opklom naar de zevende plek. Een ronde later zouden Ghiotto en Lundgaard op hun beurt weer voorbijgaan aan Shwartzman, terwijl Lundgaard in ronde zeven langs Ghiotto ging voor de vijfde positie.

Shwartzman had aanvankelijk moeite om het tempo te volgen, maar vlak voor de pitstops begon de Prema-coureur aan zijn opmars. In ronde 14 moest Ghiotto er definitief aan geloven en na de pitstops ging Shwartzman vrolijk verder met posities winnen. Ilott had in ronde 23 geen antwoord op de Rus. De positie van Tsunoda kreeg hij cadeau nadat de Carlin-coureur vanwege een probleem met de radio rondenlang instructies negeerde om de pits te bezoeken. Daarna moest Shwartzman alleen nog voorbij aan Zhou, dat lukte in ronde 26.

Tsunoda kwam na zijn late stop terug op de vierde positie, nog achter Ilott. Een ronde later nam de Japanner de derde positie over van de UNI-Virtuosi-coureur en in de dertigste ronde vloog Tsunoda ook voorbij aan Zhou voor de tweede plek. Het gat met Shwartzman dichtte hij ook in een rap tempo, maar de regerend FIA F3-kampioen behield de leiding voor zijn eerste zege in de Formule 2. Tsunoda pakte met de tweede plek wel zijn eerste podiumplaats in de klasse en de laatste stek op het ereschavot ging naar Zhou.

De Chinees moest in de slotfase van de race Mick Schumacher van het lijf houden. De teamgenoot van Shwartzman had na de pitstop een goede opmars ingezet, die hem vanaf P9 tot op een tiende van het podium bracht. Ilott viel terug naar P5 gevolgd door Lundgaard, Marcus Armstrong, Dan Ticktum, Jack Aitken en Sean Gelael. Ticktum verzekerde zich met de achtste plaats van de pole-position voor de sprintrace van zondagochtend.