F2 Sochi: Zhou wint door zware crash afgebroken sprintrace

Na zijn achtste plaats in de hoofdrace op zaterdag mocht Zhou vanaf pole-position vertrekken voor de sprintrace op zondag, die oorspronkelijk 21 ronden zou tellen. De Virtuosi-coureur behield de leiding bij de start, terwijl Aitken en Nikita Mazepin aansloten op P2 en P3. Mick Schumacher, de winnaar van zondag, kwam goed van zijn plek en door een goede lijn te kiezen en in de tweede bocht nam hij de vierde positie over, voor Jehan Daruvala, Ghiotto, kampioenschapsrivaal Callum Ilott en Yuki Tsunoda op P8.

In de tweede ronde vond er al een verschuiving plaats achter Zhou, waarbij Mazepin voorbijging aan Aitken. Voor Aitken bleek het de opmaat voor een redelijk lastige race, waarin hij het tempo van de rijders om zich heen niet kon volgen. Dat bleek al in de derde ronde, toen Schumacher in de voorlaatste bocht aan hem voorbij kwam, een voorbeeld dat Daruvala meteen volgde. De coureur uit het opleidingsprogramma van Williams counterde vervolgens wel door de Red Bull-junior in bocht 1 weer terug te pakken. Tegelijkertijd hielp Tsunoda de kampioenschapskansen van Schumacher een handje door Ilott te passeren voor P7.

Zhou had in de openingsfase een klein gaatje richting Mazepin opgebouwd, maar de Rus toonde op de tweede plek aan dat hij iets meer snelheid had dan de Chinees. Bij aanvang van de zevende ronde kwam Mazepin op de staart van Zhou terecht, maar tot een strijd kwam het helaas niet. In het duel om de vierde plek ging het helemaal verkeerd voor Aitken en Ghiotto. De Italiaan van Hitech wilde in bocht 3 buitenom voorbij aan de Campos-rijder, die echter iets naar buiten gleed en in aanraking kwam met Ghiotto. Beide auto’s werden richting de tec pro barriers gelanceerd, waarna de wedstrijdleiding niets anders kon dan de race stilleggen.

De schade aan de afzetting bleek dermate groot dat de race niet meer hervat kon worden. Voor de uitslag greep de wedstrijdleiding terug op de doorkomst na de vijfde ronde. Zhou werd daarom uitgeroepen tot winnaar, voor Mazepin en Schumacher. Ondanks hun crash eindigen Aitken en Ghiotto wel als vierde en vijfde, voor Tsunoda en Ilott. Dan Ticktum pakt op P8 het laatste halve puntje, terwijl Pedro Piquet en Robert Shwartzman de top-tien completeren. Jehan Daruvala reed oorspronkelijk op de vijfde positie na ronde 5, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het foutief terugkeren op de baan na een foutje in bocht 2. Door de ingekorte race zijn er dus halve punten uitgedeeld voor het kampioenschap.

Uitslag sprintrace Formule 2 Sochi: