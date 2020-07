Debutant Drugovich wint sprintrace F2 op Red Bull Ring voor MP

Na zijn tweede tijd in de kwalificatie en achtste plaats in de hoofdrace van de Formule 2 op de Red Bull Ring mocht Drugovich van pole-position vertrekken in de sprintrace van zondag. Met een goede start behield hij de leiding, voor Louis Deletraz en Dan Ticktum. Een mislukte inhaalpoging van die laatste zorgde ervoor dat de sterk gestarte Marcus Armstrong, de nummer twee van zaterdag, ten koste van Ticktum en Giuliano Alesi naar de derde plek kon klimmen. Ook Alesi ging aan Ticktum voorbij, die daardoor naar P5 terugviel.

Lang kon de Fransman niet genieten van de vierde positie, want in de tweede ronde kwam de safety car al naar buiten: een motorprobleem zorgde ervoor dat Alesi stilviel. Tijdens die safety car-periode gebeurde hetzelfde bij Sean Gelael, met als gevolg dat de safety car pas in ronde 6 weer naar binnen kwam. Bij de herstart behield Drugovich de leiding eenvoudig en hij hoefde die daarna voorlopig niet te verdedigen. De safety car kwam later nogmaals naar buiten, omdat Luca Ghiotto vast kwam te staan in het grind na een tikje van Jehan Daruvala. In ronde 11 volgde wederom een herstart, maar hierna kon de safety car opnieuw snel weer uitrukken.

Deze keer was Armstrong de veroorzaker. De Nieuw-Zeelander viel op het rechte stuk naar bocht 3 stil. Pas in de zestiende ronde werd de race voor de laatste keer hervat en wederom was Drugovich wakker bij de herstart. Snel liep de Braziliaan van MP Motorsport meer dan een seconde weg bij Deletraz, die daardoor geen DRS meer had en in het restant van de race ook geen aanval meer kon inzetten. Drugovich pakt zo in zijn tweede F2-race zijn eerste zege in deze klasse, gevolgd door Deletraz. Ticktum hield de derde positie gedurende de rest van de race vast, ondanks de druk die Robert Shwartzman op hem zette.

Christian Lundgaard klom op naar de vijfde positie, terwijl Nobuharu Matsushita op P6 finishte. De Japanner van MP Motorsport had niet de snelheid, maar wist zich uitstekend te verdedigen ten opzichte van de snellere Mick Schumacher. De Duitser werd zevende, waarmee hij zijn eerste punten van het F2-seizoen pakte. Callum Ilott, de winnaar op zaterdag, leek de achtste positie te gaan pakken, maar in de slotfase werd de rijder van UNI-Virtuosi door Jack Aitken terugverwezen naar de negende positie. De top-tien werd afgesloten door Nikita Mazepin.