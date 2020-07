Ghiotto wint strijd met bandenslijtage en sprintrace F2 Hongarije

Na zijn achtste plaats tijdens de hoofdrace van de Formule 2 op de Hungaroring mocht Ilott van pole-position vertrekken. Hij behield bij de start de leiding, voor Ghiotto en Louis Deletraz. Nikita Mazepin startte geweldig vanaf P7 en schoot naar de vierde positie. Dan Ticktum bezette de vijfde positie, maar de DAMS-coureur kampte met een gebrek aan vermogen en viel al snel weg. Schumacher schoof daardoor op naar de vijfde positie, en in de vijfde ronde volgde al een inhaalactie op Mazepin voor de vierde plek.

Enkele ronden later schoof de Duitser zelfs op naar de derde positie met een inhaalactie op Deletraz, die de race aanving op de softs. De Zwitser kwam als een van de eerste rijders naar de pits voor een pitstop, die niet verplicht is tijdens de sprintrace van de F2. Toch was hij niet de enige, want in de daaropvolgende ronden zouden meer en meer rijders een bandenwissel doorvoeren. Na Deletraz was Schumacher de eerstvolgende uit de top-vijf die de pits bezocht, waarbij hij zijn mediums inruilde voor softs. De stop verliep overigens niet lekker, omdat het linker voorwiel niet direct goed vast zat.

Een ronde later volgden Ilott en Shwartzman het voorbeeld, waardoor Ghiotto de leiding overnam. Giuliano Alesi maakte ook geen stop en schoof op naar de tweede positie, maar hij was tevens de eerste die eraan moest geloven toen de coureurs achter hem op nieuwe banden de snelheid gevonden hadden. Ilott was de eerste die de Fransman opzijzette en Schumacher was de volgende, nadat de Prema-coureur een bocht eerder nog had afgerekend met Deletraz. In de daaropvolgende ronden zou Alesi nog terugvallen tot de tiende positie, terwijl Deletraz bezoek kreeg van Shwartzman en Mazepin.

Aan het front koos Ghiotto ervoor om geen pitstop te maken en de race op mediums uit te rijden. Ilott zette op het eind grote stappen in de richting van de Italiaan van Hitech en liep tot wel 4,5 seconden per ronde in, De UNI-Virtuosi-coureur kwam echter een ronde tekort en wist precies de versnellingsbak van Ghiotto te bereiken. Ghiotto won zodoende zijn eerste race van het seizoen, voor Ilotto en Schumacher. Shwartzman pakte de vierde positie, gevolgd door landgenoot Mazepin en Deletraz. Jehan Daruvala pakte punten met P7, met Guanyu Zhou en Marcus Armstrong als nummers 8 en 9. De top-10 werd dus afgesloten door Alesi.