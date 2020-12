Schumacher kroont zich tot F2-kampioen, Daruvala wint slotrace

Achter polesitter Ticktum en Daruvala startten titelkandidaten Schumacher en Ilott op de tweede startrij tijdens de laatste en beslissende race van het Formule 2-seizoen in Bahrein. Het verschil voorafgaand aan de race bedroeg 14 punten in het voordeel van Schumacher, wat betekende dat Ilott moest winnen, of tweede moest worden en de snelste ronde moest rijden om een kans te houden op de titel.

Schumacher begon goed aan de race door bij de start meteen de tweede plek over te nemen van Daruvala, terwijl Ticktum de leiding behield en Robert Shwartzman de vierde positie overnam van Ilott. De Duitser van Prema stond die tweede plek in bocht vier alweer af aan Daruvala door zijn rechter voorwiel te blokkeren en wijd te gaan. Een ronde later pakte Ilott de vierde positie weer af van Shwartzman, waarna Schumacher in ronde vier weer langs Daruvala ging voor P2. De Duitser hield het daar vier ronden vol, maar daarna zag hij de Carlin-coureur weer voorbijkomen.

De leider in het kampioenschap kreeg het zichtbaar lastig met de flatspot op zijn rechter voorband en begon de band vaker en vaker te blokkeren. Dat bood Ilott de kans om de aanval in te zetten en in de negentiende ronde lukte het na een rondenlange strijd om langs Schumacher te gaan. Die verloor op zijn beurt ook posities aan teamgenoot Shwartzman en Guanyu Zhou, waardoor hij ervoor koos om aan het eind van die ronde de pits te bezoeken om een setje softs te halen. Schumacher viel hierdoor terug naar de twintigste positie, terwijl Ilott op de derde positie ineens in kansrijke positie kwam om alsnog de titel te pakken.

Ilott kwam echter onder druk te staan van Shwartzman, die in de 24ste ronde ineens Zhou en Yuki Tsunoda voorbij zag komen. De Chinees en de Japanner wisselden een ronde later van positie, terwijl Daruvala aan het front de leiding overnam van Ticktum en vervolgens snel afstand nam. Daarachter bleek de strijd om de derde positie ook nog niet gestreden: Ilott wist het gat richting het leidende duo niet te dichten en werd in ronde 26 gepasseerd door Tsunoda en Zhou. De titel verdween hierdoor langzaam maar zeker uit het zicht van de Brit, die in de slotfase van de race zelfs terugviel naar de tiende positie. Schumacher had zodoende genoeg aan de achttiende plaats om de Formule 2-titel in de wacht te slepen.

Daruvala bleef vooraan foutloos en pakte zodoende zijn eerste zege in de F2. Carlin-teamgenoot Tsunoda nam in de laatste ronde de tweede positie nog over van Ticktum, die uiteindelijk als nummer drie naar het podium mocht. Zhou werd vierde, voor Shwartzman, Giuliano Alesi en Luca Ghiotto. Het laatste punt ging naar Felipe Drugovich, waardoor MP Motorsport het seizoen afsluit met een dubbele puntenfinish.

Schumacher en Ilott scoorden dus niet en blijven hierdoor staan op 215 en 201 punten. Tsunoda sluit het seizoen af met 200 punten en wordt derde in de titelstrijd, genoeg om een superlicentie te bemachtigen. Shwartzman wordt vierde met 177 punten, terwijl Nikita Mazepin de top-vijf completeert met 164 punten.

Uitslag Formule 2 Sakhir - Sprintrace