Sprintrace F2 op Red Bull Ring prooi voor dominante Lundgaard

Ticktum eindigde zaterdag in de regen op de achtste positie en pakte zodoende pole-position voor de sprintrace op zondag. De DAMS-coureur kwam goed van zijn plek en behield de leiding, terwijl Lundgaard met een goede start ten koste van teamgenoot Armstrong naar de tweede positie klom. Ook Mick Schumacher startte goed en pakte de vierde positie over van Callum Ilott. In de middenmoot zag Robert Shwartzman, gisteren nog winnaar, zijn race al in de eerste bocht eindigen na een spin. Hij was het enige slachtoffer, maar zorgde wel voor een Virtual Safety Car-fase.

Bij de herstart behield Ticktum keurig de leiding, maar Lundgaard bleek sneller dan de Brit. De coureur van ART Grand Prix sloot in ronde 4 aan bij Ticktum en nam de leiding met een gewaagde inhaalactie over. Vervolgens liep Lundgaard snel genoeg weg om buiten het DRS-bereik van de DAMS-rijder te blijven. Langzamerhand begon er wel een strijd om de derde positie te ontstaan, waarin Ferrari-juniors Armstrong en Schumacher de degens kruisten. De Duitser nam in ronde 12 de derde positie over van de ART-coureur en liep vervolgens kortstondig weg, totdat de brandblusser in zijn Prema-bolide af ging. Schumacher viel daardoor in kansrijke positie uit.

Daarna kwam de race tot rust en vonden er geen grote verschuivingen meer plaats. Lundgaard pakte uiteindelijk op overtuigende wijze zijn eerste zege in de Formule 2, gevolgd door mede-rookies Ticktum en Armstrong. Guanyu Zhou werd na zijn derde plek in de hoofdrace vierde in de sprintrace, voor teamgenoot Ilott, Jack Aitken, Sean Gelael en Nikita Mazepin, die in de race liefst zes posities wist te winnen. Jehan Daruvala en Luca Ghiotto completeerden de top-tien.