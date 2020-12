Daruvala en Ticktum zetten Carlin bovenaan op eerste F2-testdag

Het Formule 2-seizoen werd afgelopen weekend afgesloten met de tweede ontmoeting in Bahrein, waarbij Mick Schumacher de titel voor zich opeiste. Twee dagen later wordt er alweer getest door de opstapklasse. Drie dagen lang heeft de F2 het Bahrain International Circuit voor zichzelf. De start van de eerste testdag liep vertraging op: het circuit vroeg om uitstel van de sessie omdat nog niet alle veiligheidsondersteuning en marshals aanwezig waren. De gebruikelijke twee sessies werden vervangen door één sessie van vijf uur, die om 13.30 uur lokale tijd werd afgetrapt.

Oscar Piastri maakte zijn eerste meters in de Formule 2-bolide van Prema en deed dat niet onverdienstelijk. De regerend Formule 3-kampioen reed meerdere keren de snelste tijd en deed vrijwel de gehele dag mee in de top van de ranglijst. Met nog anderhalf uur te gaan had Piastri, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van Renault, de snelste tijd in handen met 1.42.424. Richting het laatste uur werd het tempo echter opgevoerd door de mannen met enige ervaring in de F2. Eerst dook Louis Deletraz al onder de tijd van de Australiër, daarna verbeterde Daruvala tot tweemaal toe de snelste tijd.

De 1.41.848 die hij vijftig minuten voor het einde reed leverde Daruvala uiteindelijk de eerste positie op. Op net iets meer dan een tiende sloot Ticktum aan, waardoor Carlin de eerste twee posities bezette. Deletraz moest namens MP Motorsport genoegen nemen met de derde plek, op twee duizendsten gevolgd door Robert Shwartzman. De Rus bleef Prema-teamgenoot Piastri dus voor, terwijl Callum Ilott op zijn enige testdag voor Charouz tot de zesde tijd, met de bij Campos bevestigde Ralph Boschung op de zevende positie. Guanyu Zhou reed de achtste tijd, terwijl Felipe Drugovich en Christian Lundgaard de top-tien completeerden.

De Formule 2 test ook op woensdag en donderdag nog in Bahrein. Tijdens de laatste testdag komt Nederlander Bent Viscaal in actie voor Trident.