De wedstrijd werd zondagochtend meerdere keren onderbroken. Zo was er een vroege rode vlag nadat Logan Sargeant was gecrasht waardoor de vangrail moest worden gerepareerd. Vervolgens kwam de safety car in de zeventiende ronde naar buiten. Marino Sato had in bocht 2 de muur geraakt nadat zijn linker voorwiel niet goed was gemonteerd. Bij de tweede, rollende herstart voerde Liam Lawson het veld aan. Wat verder achterin ging het goed mis. Verschillende coureurs kwamen met elkaar in contact. Richard Verschoor raakte de achterkant van Jack Doohan, waardoor diens race voorbij was.

Volgens Verschoor begonnen de twee auto's voor hem te versnellen. "Toen remden zij plotseling en ik zat er gewoon te dicht op." Winnaar Drugovich vertelde na de race: "Het voelde alsof iemand, ik weet niet wie, voor me reed en weer stopte." Verschoor verontschuldigde zich na de wedstrijd, waarin hij als tweede was geëindigd, voor het "verpesten" van Doohans race. "Allereerst moet ik Jack mijn excuses aanbieden. Het was absoluut niet mijn bedoeling om hem te raken." De Trident-coureur dacht "dat iedereen ging", zo zei hij. "Maar toen vertraagden ze allemaal. Ik blokkeerde al mijn wielen en kon hem niet meer ontwijken. Dit is niet de manier waarop ik tweede wil worden. Mijn vleugel had niet echt schade. Zo voelde het de eerste ronde wel, maar daarna was het oké."

In Drugovichs beleving was het dus ook alsof het veld was losgelaten, en toen weer afremde. De leider in het kampioenschap, die volgend weekend in Monza de titel veilig kan stellen, verklaarde: "Ik denk dat je volgens de reglementen niet opnieuw mag remmen als je eerst hebt versneld. Gewoon één keer gaan. Dit was niet echt veilig. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Ik zat in het midden van het veld, het is een soort elastisch effect. Ik moet het nog even checken. Maar het was zeker geen veilige herstart." Verschoor voegde daaraan toe: "Zoals Felipe zegt, het is elastisch. Hoe meer je achteraan zit; als de auto's voor je versnellen, is er geen weg meer. Als je gaat, ga je. Zo gaat het meestal. Nogmaals mijn excuses, maar ik denk niet dat ik er veel aan kon doen."

Derde man Ayumu Iwasa gaf bij terugkomst in de pits ook zijn visie: "Als je zo herstart, weten we niet precies wanneer we kunnen gaan omdat we de remmen tijdens de herstart moeten opwarmen. Als we bijvoorbeeld voor bocht 13 gaan, zou dat op dit circuit veel veiliger zijn. Het was nu voor iedereen een moeilijke situatie." Het incident wordt onderzocht door de stewards. Clement Novalak van MP Motorsport en Tatiana Calderon vielen ook uit met schade na de chaotische tweede herstart. "Ik heb gedaan wat ik kon en het was een klein foutje", aldus Verschoor. Hij hoopt dat er voor hem geen straf zal volgen. "Voor de rest heb ik denk een heel goede race gereden."

