Veelbelovend Mercedes-talent maakt in 2024 overstap naar Formule 2

Begin september liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat hij Andrea Kimi Antonelli in 2024 graag in de Formule 2 zou willen zien. Die overstap is nu bevestigd. De Italiaan, die met Prema in de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) kampioen werd, komt volgend jaar met hetzelfde team in actie in F2. Zijn eerste kennismaking met de laatste klasse onder de Formule 1 volgt tijdens de post-season test in Abu Dhabi.

"Ik ben heel blij met deze kans", zegt de 17-jarige coureur. "De overstap naar F2 zal een hele grote worden. Ik ben me bewust van de uitdaging. Het niveau ligt er bijzonder hoog. De auto zal nieuw voor me zijn, al geldt dat voor meer coureurs. Het gaat desondanks pittig worden. Ik wil geen verwachtingen scheppen, maar tijdens de test zoveel mogelijk leren voor mijn eerste race. Daarnaast wil ik plezier maken en goed werk leveren."

De man uit Bologna werd al tijdens zijn kartingperiode opgepikt door het Duitse merk. In 2021 maakte hij de overstap naar de Formule 4 en dus de autosport. In 2022 verbleef hij nog een jaar in die klasse en werd kampioen in zowel het Duitse als het Italiaanse kampioenschap. Dit kunstje herhaalde de Italiaan dit jaar in de FRECA en de Formula Regional Middle East Championship. Met zijn F2-bevestiging slaat hij de Formule 3 over. Kimi neemt daarom niet de 'gebruikelijke' weg in een poging in F1 te komen.