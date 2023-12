Red Bull-junior Fittipaldi versterkt Van Amersfoort Racing voor F2 2024

De Formule 2-grid van 2024 begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Zo maakte het Nederlandse MP Motorsport eerder al bekend dat Dennis Hauger en Franco Colapinto volgend jaar het rijdersduo vormen. De andere Nederlandse formatie, Van Amersfoort Racing, had nog geen coureurs bevestigd. Donderdagmiddag kwam daar echter verandering in, want VAR kondigde aan dat Enzo Fittipaldi komend seizoen voor het team uitkomt in de laatste klasse onder de Formule 1.

"Ik kijk er enorm naar uit om onderdeel te worden van Van Amersfoort Racing", zei Fittipaldi over zijn nieuwe werkgever, waarvoor hij na de slotrace van 2023 al testte in Abu Dhabi. "Het team en ik hadden een positieve eerste samenwerking tijdens de post-season F2-test in Abu Dhabi. Ik kijk nu uit naar volgend seizoen, wat voor iedereen een nieuwe uitdaging wordt. Het wordt spannend om in de nieuwe F2-auto's van 2024 te racen en ik geloof erin dat het team en ik samen een geweldig seizoen gaan beleven."

Fittipaldi debuteerde halverwege 2021 in de Formule 2 bij Charouz Racing System, waar hij David Beckmann gedurende drie raceweekenden verving. De 22-jarige Braziliaan, die sinds 2023 onderdeel is van Red Bulls opleidingsprogramma, bleef in 2022 bij dat team. In 2023 volgde de overstap naar Rodin Carlin, waar hij zijn beste seizoen tot dusver kende. Met één zege en nog vier podiumplaatsen eindigde Fittipaldi op de zevende positie in de eindstand. Op papier heeft hij komend jaar niet heel veel aan deze ervaring, doordat de Formule 2 dan overstapt op een geheel nieuwe bolide.

Dat neemt niet weg dat VAR-teambaas Frits van Amersfoort uitkijkt naar de samenwerking met Fittipaldi. "Tijdens de F2-test in Abu Dhabi hebben we gemerkt dat Enzo een geweldig persoon is om mee te werken. Hij past goed bij het team en zijn ervaring in de Formule 2 is waardevol als we een nieuw F2-tijdperk betreden", aldus Van Amersfoort. "We zijn verheugd dat we hem aan boord hebben en we kijken uit naar het aankomende seizoen dat we samen zullen beleven."

Fittipaldi is de eerste rijder die door Van Amersfoort Racing bevestigd is voor het Formule 2-seizoen 2024. Het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Ook moet VAR de drie Formule 3-rijders nog presenteren.