Ticktum wint sprintrace op Monza, Ilott pakt leiding in titelstrijd

Ticktum vertrok na zijn zevende plek in de hoofdrace vanaf de tweede startpositie en greep bij de start meteen de leiding, voor polesitter Louis Deletraz. Daarna bouwde de DAMS-coureur redelijk snel een gaatje van zo’n twee seconden op richting de Zwitser, die langzaam maar zeker onder druk kwam te staan van Ilott en Christian Lundgaard. Uiteindelijk ging het duo binnen twee ronden aan Deletraz voorbij, die daardoor buiten de podiumplaatsen viel. Ilott en Lundgaard zagen Ticktum echter nog een stukje verder uitlopen en na 21 ronden kwam hij met een voorsprong van 4,6 seconden als eerste over de finish.

Een late virtual safety car-periode, veroorzaakt door de in een spin getikte Felipe Drugovich, zorgde niet voor grote verschuivingen. Ilott hield de tweede positie vast, terwijl Lundgaard derde werd. De vierde positie ging naar Mick Schumacher. De winnaar van de hoofdrace startte goed en klom naar P4, maar ging in de strijd om P3 rechtdoor in de eerste bocht en verloor daardoor een plek. Na de neutralisatie kreeg de Prema-coureur het voor elkaar om Deletraz te verschalken, om zodoende alsnog vierde te worden. Deletraz pakte P5, nadat hij zich in de laatste ronden prima verdedigde tegen uittredend kampioenschapsleider Shwartzman.

De tweede Prema-coureur kwam niet verder dan de zesde plek en zag Ilott daardoor de leiding in de titelstrijd overnemen. Wel scoorde Shwartzman vier punten, die uiteindelijk belangrijk kunnen zijn in het kampioenschap. Achter de Rus eindigde Jehan Daruvala op de zevende positie, op redelijk forse achterstand gevolgd door Jack Aitken op de achtste plek. Nikita Mazepin werd negende en viel dus net buiten de punten, terwijl Jüri Vips zijn tweede F2-weekend afsloot met de tiende plek.

In het kampioenschap heeft Ilott dus de leiding overgenomen van Shwartzman. De Virtuosi-coureur heeft nu 146 punten, acht meer dan Shwartzman. De Rus moet zelfs teamgenoot Schumacher nu voor zich dulden in de titelstrijd, want de acht punten van de Duitser brengen hem op 139 punten. Yuki Tsunoda blijft de nummer 4 in de titelstrijd met 123 punten, nadat hij problemen kende en op zes ronden achterstand eindigde. Er zijn echter nog vier weekenden te gaan in het F2-seizoen en dat betekent dat het kampioenschap dus nog wagenwijd open ligt.