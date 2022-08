Ayumu Iwasa startte vanaf pole-position, met Marcus Armstrong naast zich op de eerste startrij. Felipe Drugovich en Theo Pourchaire, respectievelijk eerste en tweede in het klassement, deelden de tweede startrij. Logan Sargeant en Jüri Vips vormden rij drie, Frederik Vesti en Dennis Hauger stonden op rij vier, terwijl Enzo Fittipaldi en Jack Doohan de top-tien completeerden en Richard Verschoor zich als veertiende mocht oplijnen.

Iwasa kon zijn pole-position niet verzilveren. De Japanner had een slechte start en zag Armstrong vanaf P2 de leiding pakken. Via de buitenkant van de eerste bocht ging vervolgens ook Pourchaire Iwasa voorbij voor de tweede positie. Armstrong ging na de eerste ronde aan kop, gevolgd door Pourchaire, Iwasa, Drugovich, Vesti, Fittipaldi, Vips, Dennis Hauger, de goed gestarte Verschoor en Marino Sato. Sargeant was teruggevallen naar de elfde plek, Jack Doohan moest de strijd al na één ronde staken. De winnaar van de sprintrace op zaterdag werd getroffen door een technisch probleem.

Drugovich was in ronde 7 van 37 vanaf P4 de eerste van de toppers die zijn pitstop maakte (van softs naar mediums). De wissel rechtsvoor van de monteurs van MP Motorsport verliep niet perfect, maar het positieve was dat de Braziliaan na zijn pitstop een vrije baan voor zich had. De top-drie (Armstrong, Pourchaire en Iwasa) kwam een ronde later ook binnen om de softs in te ruilen voor mediums. Armstrong had een langzamere pitstop dan de concurrentie en kwam derhalve achter Pourchaire en Iwasa weer naar buiten, waarna hij even later ook nog werd ingerekend door Drugovich.

Pourchaire, Iwasa, Drugovich en Armstrong vormden de virtuele top-vier, terwijl Fittipaldi op het asfalt de daadwerkelijke koppositie in handen had. De Braziliaan reed zelf op softs en was de op mediums vertrokken Vesti in de vijfde ronde voorbijgegaan. In de tiende ronde wisselde ook Fittipaldi van softs naar mediums. Hij wilde eigenlijk al een ronde eerder naar binnen komen (“mijn voorbanden zijn eraan”), maar bleef op verzoek van zijn team nog even buiten.

Charouz, de werkgever van Fittipaldi, had het bij het juiste eind. Na zijn pitstop kwam Fittipaldi als virtuele leider weer het circuit op. Hij werd op koude banden weliswaar meteen gepasseerd door Pourchaire, die al meer temperatuur in de banden had. Maar de virtuele P2 betekende ook veel terreinwinst voor Fittipaldi. Achter Pourchaire en Fittipaldi completeerden Iwasa, Drugovich en Armstrong de virtuele top-vijf.

Vesti was de daadwerkelijke koploper, met een ruime voorsprong op nummer twee Vips én nummer drie Verschoor. De Nederlander had zich onder meer ten koste van Hauger (inhaalactie met DRS voor bocht 1) nog verder naar voren gewerkt. Vesti, Vips en Verschoor behoorden tot de coureurs die op mediums waren gestart en dus opteerden voor een lange eerste stint.

Omdat de voorsprong van Vesti op Pourchaire ongeveer 27 seconden bedroeg, kreeg hij via de radio te horen dat hij vocht voor de winst. Pourchaire slaagde er namelijk niet in tijd goed te maken, omdat hij zich door andere op mediums gestarte rijders moest banen. Alleen wist Vesti toen al dat hij een tijdstraf van vijf seconden had ontvangen wegens een incident in de openingsfase van de race.

Die straf loste Vesti in bij zijn pitstop aan het einde van de 26ste ronde. De Deen viel terug naar de (virtuele) zesde positie, maar kon op zijn verse softs wel in de aanval. Dat deed hij echter zo fanatiek, dat hij in zijn outlap al drie keer een blokkerend wiel had. Dat deed de staat van zijn nieuwe banden geen goed. Vips kwam overigens in dezelfde ronde als Vesti binnen om te wisselen van mediums naar softs, Verschoor had dat een ronde eerder al gedaan.

Verschoor kwam na zijn bandenwissel als veertiende weer naar buiten, maar werkte zich met een sterke laatste stint op naar de achtste plaats aan de finish. Hij eindigde achter nummer zeven Liam Lawson. Nadat iedereen zijn pitstop had gemaakt, stelde Pourchaire vooraan de winst veilig met een marge van 3,6 seconde naar nummer twee Fittipaldi. Iwasa eindigde als derde, terwijl Vesti en Vips zich op nieuwe softs nog wisten op te werken tot respectievelijk P4 en P5. Armstrong werd zesde, voor Lawson en Verschoor. Drugovich viel in de slotfase ver terug op zijn versleten mediums en finishte uiteindelijk als negende. Het laatste punt ging naar Sargeant.

Door de winst van Pourchaire neemt de spanning in het Formule 2-kampioenschap toe. Drugovich is weliswaar nog steeds de leider, maar zijn voorsprong op Pourchaire liep terug tot 21 punten: 180 om 159. Sargeant staat derde met 119 punten, Verschoor brengt met zijn achtste plek zijn totaal op 49 punten en bezet daarmee plek dertien.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Hongarije: