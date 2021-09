Pourchaire wint op Monza door incidenten geteisterde F2-race

De start van de 21 ronden tellende race verliep soepeltjes, maar in de tweede ronde ging het mis voor Dan Ticktum. De Engelsman miste zijn rempunt in de Variante del Rettifilo, probeerde te corrigeren, maar kwam daarbij dwars de baan op, waarop hij werd aangereden door Felipe Drugovich. Ticktum ging in de rondte en werd de eerste uitvaller van de dag. Omdat zijn auto midden in de chicane stond ging de safety car uit en dat gaf Drugovich de mogelijkheid zijn beschadigde neus te vervangen.

Virtual safety car

Na drie ronden achter de safety car was de rotzooi opgeruimd en kon de race worden hervat, met Vips aan de leiding, voor David Beckmann en Theo Pourchaire. Richard Verschoor en Bent Viscaal lagen op dat moment op de plaatsen 15 en 16. Lang duurde het feest niet, want niet veel later stond Drugovich achterstevoren in het grind bij Ascari. De Braziliaan was gespind en van de baan geschoten, maar kon niet meer wegkomen. Dit keer koos de wedstrijdleiding voor het inzetten van de virtual safety car.

Nadat de wagen van Drugovich was weggehaald werd de race opnieuw hervat. Meteen was er een gevaarlijke inhaalactie in Lesmo van Robert Shwartzman op zijn Prema-teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri. Het leverde Shwartzman een reprimande en een tijdstraf op die hij na de race zou inlossen. Vooraan vond een interessant gevecht plaats tussen raceleider Vips en de nummers twee en drie Beckmann en Pourchaire. De Est verdedigde prima, maar achter hem verremde Beckmann zich even in de eerste chicane en dat bood Pourchaire de gelegenheid om op te schuiven naar P2.

In ronde 10 zagen we opeens Roy Nissany rondgaan. De Israëliër verloor zijn wagen op de kerbs bij het uitkomen van Ascari en kwam midden op de baan tot stilstand. Het leidde tot een nieuwe inzet van de virtuele safety car en niet veel later de echte safety car. Viscaal was op dat moment al opgerukt naar P9, terwijl Verschoor met technische problemen moest opgeven.

Duel om de leiding

Nadat het wrak van Nissany’s wagen was weggehaald werd het veld weer vrijgegeven. Er waren nog 7 van de in totaal 21 ronden te gaan en wie dacht dat er inmiddels wel genoeg actie was geweest, kwam bedrogen uit. Pourchaire had niet lang nodig om Vips te verschalken voor P1. Die laatste voelde direct de hete adem van de nummer drie Guan Yu Zhou in zijn nek, maar de Chinees kon geen gaatje vinden om de Est voorbij te steken. Het duel tussen de nummers twee en drie gaf Pourchaire de mogelijkheid een flink gat te trekken. Met nog drie ronden te gaan leidde hij de race al met zes seconden. Uiteindelijk lukte het Zhou om Vips in te halen, maar die inhaalmanoeuvre kwam te laat om nog kans te maken op de overwinning. In het restant van de race wisten ook Shwartzman en Lundgaard Vips in te halen. In de wetenschap dat Shwartzman nog een tijdstraf moest incasseren vanwege zijn drieste inhaalactie op Piastri, drong Lundgaard niet al te veel aan bij de Rus.

In de laatste ronde van de race wist Viscaal verder op te schuiven naar P7, maar in de top vier veranderde er niets meer. Pourchaire won de race voor Zhou, Shwartzman en Lundgaard. Het verschil tussen die laatste twee bedroeg op de finish een kleine seconde, maar door de tijdstraf voor de Rus schoof de Deen dus een plekje op naar P3.

Dankzij zijn tweede plaats is Zhou de leider in het kampioenschap Oscar Piastri tot op één puntje genaderd. Zaterdagmiddag om 14.45 uur volgt de tweede race van het Formule 2-weekend.

Uitslag Formule 2 Race 1 - Monza