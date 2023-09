Na een zeer rommelige F3-kwalificatie moesten de F2-mannen even geduld hebben voordat zij aan hun kwalificatie mochten beginnen. In plaats van de oorspronkelijke starttijd 16:00 reden de bolides zes minuten later de pits uit. Vooraf was meer dan duidelijk dat het een enorm gevecht zou worden om op het juiste moment in de slipstream te duiken en dat bleek ook de waarheid te zijn.

Vanzelfsprekend reden de heren van het F2-veld achter elkaar het circuit op en dat deden ze allemaal op de allerzachtste banden. Clement Novalak - de winnaar van de hoofdrace op Zandvoort - was de eerste die zijn gezicht liet zien op het circuit, maar aangezien niemand met de Fransman de baan op reed, liet hij zijn getimede ronde zitten. Zo bleef het de eerste vijf minuten hartstikke rustig op de baan en was het een kwestie van naar elkaar kijken wie de voorste in het slipstreamtreintje wilde zijn. Na de eerste twee snelle ronden was het Theo Pourchaire die maximaal wist te profiteren van het spel en noteerde een 1.32.328. Daarmee hield bij Oliver Bearman ruim achter zich, want op een baan als Monza kunnen we anderhalf tienden achterstand wel een groot verschil noemen. Richard Verschoor kwam met een negende tijd in de tijdenlijsten terecht.

In de slotminuten reden alle coureurs weer achter elkaar het Italiaanse asfalt op, ditmaal met Ralph Boschung als leider. Er was ook een opmerkelijk incident met Jak Crawford, zijn Hitech leek vlam te vatten, maar gelukkig voor hem gebeurde dat niet. Wel miste hij daardoor zijn kans om nog een snelle ronde te noteren en was het einde verhaal.

Chaotische slotfase

De opmaat richting de laatste snelle ronde was een enorme chaos. Het was zoeken naar de ideale positie om de ronde aan te zetten en het paste allemaal maar net. Onder andere Verschoor vergooide daarmee zijn kansen en kon geen snellere ronde meer neerzetten. Door het compleet verpesten van de opwarmronde kon niemand meer een snelle tijd neerzetten.

Daarmee gaat de pole naar Theo Pourchaire, voor Oliver Bearman. Roman Stanek was de enige die wel in de top-tien kon springen tijdens de laatste ronde en kwam met een derde plaats verrassend naar voren. Isack Hadjar - de reservecoureur bij AlphaTauri dit weekend - werd vierde, voor Victor Martins. Kush Maini mag vanaf plek zes de hoofdrace beginnen, waarachter Jak Crawford mazzel had met de rommelige slotfase en zevende werd. Titelkandidaat Frederik Vesti kreeg het niet voor elkaar om snel genoeg de laatste ronde rond te gaan en moet vanaf plek acht beginnen, voor Verschoor. De Nederlander mag daarmee wel de sprintrace vanaf P2 beginnen. Tiende werd Ralph Boschung, die volledig op eigen kracht die positie wist te behalen en als beloning de pole voor de sprintrace krijgt.