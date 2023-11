Bij de start verliep alles nog relatief rustig. Frederik Vesti kon vanaf plek negen direct een positie goedmaken, terwijl kampioenschapsleider Theo Pourchaire vanaf P14 direct drie plekjes won. Polesitter Jack Doohan kon zijn pole bij de start goed vasthouden, waarachter Kush Maini Victor Martins passeerde.

Het werd tussen beide titelkandidaten een gevecht om de beste strategie. Vesti greep naar de mediumband bij de start, terwijl Pourchaire dus de zachte band koos. Vesti werd door zijn Prema-team aangemoedigd om er een goede race van te maken, de hele race was de engineer van de Deen hardop zijn coureur aan het aanmoedigen, want het wondertje dat Vesti nodig had was met de bandenkeuze mogelijk. Hulp van teamgenoot Oliver Bearman hoefde de man uit Vejle niet te verwachten, want die viel in ronde achttien al uit met een technisch probleem.

Pourchaire nam een grote gok om in de openingsfase van de race al naar binnen te gaan voor een vers setje mediums onder zijn ART, terwijl Vesti de gestopte coureurs een voor een passeerde in de ranglijst. Pourchaire stond zelfs lange tijd zonder punten, maar nadat het merendeel van de op mediums gestarte rijders ook een nieuwe set banden haalden schoot hij omhoog. Sterker nog, zelfs na de stop van Vesti stond hij voor zijn nog enige concurrent. Dat leverde een rondenlang gevecht op, want de banden van Vesti waren verser en dus sneller. Pourchaire verkocht zijn huid duur en counterde enkele rondjes, maar uiteindelijk kon de 21-jarige Deen langskomen. Ongeveer tegelijkertijd kwam Richard Verschoor de pits in en bleef daar, want door een technisch probleem viel zijn Van Amersfoort-auto uit.

Iwasa werd het volgende slachtoffer van Vesti, want met de softs was het een kwestie van tijd voordat hij de plek zou afpakken. In ronde 31 leek het titelgevecht afgelopen te zijn, want door het uitvallen van achterblijver Joshua Mason werd de virtual safety car de baan op gestuurd. Inhalen én dichterbij de concurrentie komen werd zodoende onmogelijk gemaakt. Met nog iets meer dan twee rondjes te gaan vertrok die tijdelijke stillegging weer, maar dat was te laat. In de allerlaatste ronde probeerde Vesti nog derde te worden door Zane Maloney te passeren, wat een crash opleverde voor laatstgenoemde coureur. Vesti betreed het laatste podiumplekje, maar dat was te weinig voor de titel. Pourchaire werd vijfde en mag met de titel naar huis.

Uitslag hoofdrace Formule 2 Abu Dhabi