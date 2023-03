Pourchaire dominant naar F2-pole in Bahrein, Verschoor derde

In het voorportaal van de Formule 1 opent de Formule 2 haar seizoen eveneens tijdens de Grand Prix van Bahrein. Om 17.30 uur Nederlandse tijd begonnen de 22 coureurs aan de eerste kwalificatie van het jaar. Ralph Boschung kwam goed uit de startblokken met 1.42.010, maar de Campos-coureur zag Theo Pourchaire vervolgens al snel voorbijkomen. De ART-coureur, die dit jaar ook F1-reserve is voor Alfa Romeo, dook een halve seconde onder de tijd van Boschung, die de eerste run afsloot op P2. De Zwitser was daarmee sneller dan debutanten Victor Martins en Arthur Leclerc.

Daarna kwamen de coureurs op nieuwe zachte banden naar buiten voor de tweede en beslissende run. Daarin liet Pourchaire zien dat hij op dit moment de te kloppen man is. Hij reed al de snelste tijd in de enige vrije training van de Formule 2 in Bahrein, om in zijn tweede run van de kwalificatie pole-position veilig te stellen. Hij klokte 1.40.903 als snelste rondetijd en zette het volledige veld daarmee op zeven tienden achterstand. De concurrentie werd aangevoerd door teamgenoot Martins, waardoor ART Grand Prix zondag de hele eerste startrij inneemt tijdens de hoofdrace.

Achter de Franse coureurs van ART reed Richard Verschoor een knappe ronde, waarmee hij uiteindelijk de derde startpositie veroverde. De Nederlander van Van Amersfoort Racing was nipt sneller dan MP Motorsport-coureur Dennis Hauger en Prema-rijder Frederik Vesti, die de vierde en vijfde tijd noteerden. Debutant Kush Maini reed de zesde tijd, voor DAMS-duo Ayumu Iwasa en Leclerc. De top-tien wordt gecompleteerd door Roman Stanek en Boschung, die vanwege de reversed grid op de eerste rij staan bij de zaterdagse sprintrace. De opvallendste naam buiten de top-tien is die van Alpine-reserve Jack Doohan. Hij deed slechts één run, die hem op dat moment nog P4 opleverde. Uiteindelijk bleek die ronde genoeg voor slechts de zeventiende startpositie.

Zaterdag staat de eerste race van het F2-seizoen op het programma. Om 14.15 uur wordt het startsein gegeven voor de sprintrace.

Uitslag Formule 2 Bahrein - Kwalificatie