Pourchaire debuteert in Bahrein in Formule 2 met HWA

Hughes debuteerde tijdens het Formule 2-weekend in Rusland nog in de klasse. Bij HWA nam hij de plek in van Giuliano Alesi, die de overstap maakte naar MP Motorsport. De Brit wordt na één weekend alweer bedankt voor de bewezen diensten en zijn plek bij het team wordt ingenomen door Pourchaire. De Fransman maakte diepe indruk bij zijn debuutseizoen in de Formule 3. Hij debuteerde op 16-jarige leeftijd en met twee zeges en zes verdere podiumplaatsen legde hij beslag op de tweede plek in het kampioenschap.

Hij sprak eerder al de intentie uit om in 2021 in de Formule 2 te rijden en recent meldde hij op Twitter dat hij de laatste races van het huidige F2-seizoen zou gaan rijden. Pourchaire maakte niet duidelijk voor welk team dat zou zijn, maar dat blijkt dus HWA te zijn. “Ik ben heel blij dat ik deel kan nemen aan de laatste twee ronden van de Formule 2 in Bahrein”, zei de 17-jarige coureur. “Ik wil HWA Racelab bedanken dat ze mij deze kans geven. Ik kan niet wachten om met het team te werken en de auto te leren kennen.”

Pourchaire won in 2019 de titel in het Duitse Formule 4-kampioenschap en dwong daarmee dus zijn promotie naar de Formule 3 af. Ook verdiende hij een plekje in het opleidingsprogramma van Sauber, de renstal die achter het F1-team van Alfa Romeo zit. Nadat hij dit jaar de verwachtingen overtrof, verwacht hij volgend jaar meer ondersteuning van Sauber. “Hoewel ze geen specifiek doel hebben geformuleerd om financiële steun te geven, is het natuurlijk beter om in de top-drie te eindigen dan om zevende te worden in het kampioenschap”, vertelde hij aan Motorsport.com.