Daruvala zet Carlin ook op tweede testdag F2 in Bahrein bovenaan

De Formule 2 werkt na afloop van het seizoen 2020 een driedaagse test af in Bahrein. De eerste dag verliep niet geheel volgens plan: er kon pas met een aantal uur vertraging gestart worden, waardoor de ochtend- en middagsessie werden samengevoegd. Daruvala noteerde daarin de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Ticktum. De Carlin-coureurs stonden er in de ochtendsessie op woensdag ook prima bij, met de tweede tijd voor Daruvala en de achtste plek voor Ticktum. De snelste tijd van de ochtend werd gereden door Ralph Boschung, die 1.42.244 noteerde.

De Zwitser, die in 2021 aan de start verschijnt voor Campos, wist zijn snelste tijd niet te verbeteren tijdens de middagsessie op het Bahrain International Circuit. Op de gecombineerde ranglijst viel Boschung hierdoor terug naar de vijfde positie. De snelste tijd kwam uiteindelijk wederom in handen van Daruvala. Met zijn 1.41.686 ging de Indiër in de laatste minuut van de testdag bijna twee tienden sneller dan op dinsdag en bovendien bleek dat voldoende voor de snelste tijd. Hij verdreef Shwartzman hiermee van de koppositie: de Prema-coureur was uiteindelijk anderhalve tiende langzamer.

Ticktum completeerde het feest van Carlin door in de middagsessie de derde tijd te rijden, op ruim drieënhalf tiende van teamgenoot Daruvala. Wel was die tijd ruimschoots voldoende om de beste rookie van de dag voor te blijven. Die eer was weggelegd voor Red Bull-junior Liam Lawson, die in zijn Hitech-bolide tot de vierde tijd kwam op een halve seconde van de snelste tijd. Boschung was dus de nummer vijf, gevolgd dor Marcus Armstrong in de eerste DAMS. Felipe Drugovich reed namens UNI-Virtuosi de zevende tijd, gevolgd door MP Motorsport-rijder Louis Deletraz en Charouz-duo David Beckmann en Guilherme Samaia. De productiefste man van de testdag was Guanyu Zhou, die in de tweede UNI-Virtuosi-wagen liefst 100 ronden reed.