Deletraz topt laatste testdag F2 in Bahrein, Viscaal achttiende

De Formule 2 bleef na afloop van het laatste raceweekend in Bahrein plakken voor een afsluitende driedaagse test, waarbij enkele jonge coureurs voor het eerst meters maakten in de F2-bolide. Een van die jonge talenten was de Nederlander Bent Viscaal. Hij mocht op de derde en laatste testdag op het Bahrain International Circuit instappen bij Trident. In de ochtendsessie reed de coureur uit Albergen 35 keer rond met 1.43.478 als snelste tijd. Dat was voldoende voor de zestiende plek in het klassement van de ochtend. In de middag kwam Viscaal niet meer in actie en zakte hij terug tot de achttiende plek op de ranglijst.

Op de eerste twee testdagen voerde Carlin de boventoon. Op beide dagen noteerde Jehan Daruvala, de winnaar van de laatste race van het seizoen 2020, de snelste tijd, terwijl Dan Ticktum op beide dagen respectievelijk de tweede en derde tijd reed. Ook op de slotdag stond het team er heel keurig bij: Daruvala noteerde 1.42.005 en werd daarmee tweede, terwijl Ticktum drie tienden langzamer was en daarmee op de vierde positie eindigde van de gecombineerde ranglijst.

De snelste tijd op de slotdag van de test was echter voor het Nederlandse MP Motorsport. Routinier Louis Deletraz zorgde ervoor dat de Nederlandse renstal bovenaan eindigde. De Zwitser noteerde 1.41.872 en was daarmee de enige coureur die onder de grens van 1 minuut en 42 seconden dook op de slotdag van de test. Achter Daruvala noteerde Hitech-rijder Jüri Vips de derde tijd, gevolgd door Ticktum en teamgenoot Liam Lawson. Daarmee eindigden drie Red Bull-junioren in de top-vijf. Lirim Zendeli reed de zesde tijd en zorgde er zodoende voor dat MP Motorsport de test afsluit met twee auto’s in de top-zes. Felipe Drugovich klom ’s middags naar de zevende positie, op de voet gevolgd door Ralph Boschung en Logan Sargeant. De top-tien wordt afgerond door Charouz-rijder Guilherme Samaia.