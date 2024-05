Barnard houdt hoofd koel en wint F2-sprint Monaco, Verschoor P16

Een dag na het grote succes van Richard Verschoor met zijn eerste pole in de Formule 2-kwalificatie in Monaco was het tijd voor de sprintrace. Aangezien in F2 een reversed grid van toepassing is, moest de Nederlander zich als tiende op de grid positioneren. Taylor Barnard was de gelukkige om de race vanaf pole te beginnen. Gabriel Bortoleto mocht als tweede oplijnen, waardoor ook de Braziliaan kans op succes had. Verschoor startte vanaf P10.

Bij de start ging het net goed tussen Barnard en Bortoleto, maar Victor Martins had minder geluk. De Fransman belandde in de eerste bocht in de muur, waardoor zijn race er al vroeg op zat. Het leverde direct de eerste safety car van de race op. Het was voor de rest van het veld het eerste moment om rustig de balans op te maken. Verschoor was een van de verliezers van de eerste ronde. Hij verloor twee plekken in de openingsronde. Oliver Bearman was daarentegen de grote man. Hij sneed door het veld en greep vijf plekken. Na de eerste ronde stond de Brit op P11.

Na een rondje achter de safety car werd het veld weer losgelaten. Barnard schoot uit de startblokken en kon direct een gaatje slaan naar Bortoleto. Laatstgenoemde was over het hele rondje sneller en dichtte dat gat binnen een mum van tijd. Dennis Hauger reed in het kielzog van Bortoleto mee, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli dicht in de buurt van de top-drie bleef.

In de vijfde ronde ging het mis met Pepe Martí. De Red Bull-junior stuiterde in de laatste sector van het circuit de muur in. Uit de herhaling bleek dat de rijder de crash zelf een fout maakte. Het leverde opnieuw een safety car op.

Incidenten stapelen op

Bij de tweede herstart was Barnard weer goed weg. In de ronde erna was he echter alweer raak. De virtual safety car werd ingeroepen nadat Verschoor een onderdeel van de auto verloor in de laatste sector. Een stuk van zijn voorvleugel was eraf geschoten net voorbij het zwembad. Verschoor had dat echter niet aan zichzelf te danken. De Benschopper werd door Joshua Dürksen van achter geraakt, waarna hij in Rascasse de muur toucheerde. Verschoor moest daarna ook een nieuwe vleugel halen, waardoor punten ver weg raakten. Dürksen kreeg van het incident de schuld en dat leverde een tien seconden straf op.

Kampioenschapsleider Zane Maloney finishte niet. Eerst probeerde de Barbadaan bij de Loews-hairpin een gedurfde inhaalactie op Zak O'Sullivan, die de deur dichtsmeet. De endplate van Maloney was van de auto afgeschoten. Dat werd later nog eerder nadat hij achterop O'Sullivan knalde en achterstevoren werd getikt door Juan Manuel Correa. Ook Kush Maini raakte betrokken en viel stil. Aangezien beide auto's nagenoeg het hele veld blokkeerden werd de rode vlag gezwaaid.

Na een oponthoud mocht het veld weer aan de laatste zes rondjes van de sprint beginnen. Het werd een rollende start, wat voor Barnard goed nieuws was. Hij mocht zo het tempo bepalen. De jonge AIX-coureur hield tot het zwembad het veld op, waarna hij wegsnelde van de rest van het veld. Ronde na ronde hield Barnard het hoofd koel en won zo zijn eerste F2-race. Bortoleto werd tweede, vlak voor Hauger. Antonelli greep P4, Colapinto werd vijfde. Zesde plek was een prooi voor Roman Stanek, Paul Aron legde beslag op P7. Het laatste puntje was voor Isack Hadjar op P8. Verschoor finishte uiteindelijk als zestiende.

Uitslag sprintrace Formule 2 Monaco: