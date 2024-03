F2-startgrid op de schop: Polesitter Maini gediskwalificeerd

Het was na afloop van de Formule 2-kwalificatie in Bahrein een groot feest bij Invicta Racing. Kush Maini pakte tegen alle verwachtingen in de pole en teamgenoot Gabriel Bortoleto werd bijna net zo verrassend tweede. De festiviteiten waren echter van korte duur, want enkele uren na de finish is Maini gediskwalificeerd vanwege een overtreding van het technische reglement.

Na afloop van de sessie werd de Formule 2-auto van Maini geïnspecteerd door de FIA, waarbij een overtreding werd geconstateerd. Een onderdeel van de vloer bleek te ver afgesleten. De wedstrijdleiding schrapte daarop alle rondetijden van de Alpine-junior en moet hierdoor dus zowel de sprint- als de hoofdrace vanaf de laatste plek beginnen. Het is een hard gelag voor de Indiër, die eindelijk zijn eerste pole te pakken dacht te hebben, maar nu dus helemaal achteraan moet beginnen.

Maini liet aan de stewards weten dat het onderdeel is afgesleten bij het raken van de kerbstones. Het team voegde daar tijdens het verhoor aan toe dat in hun ogen de slijtage niet voor een snellere rondetijd van Maini kan hebben gezorgd. Doordat het een technische overtreding betrof, konden de sportcommissarissen echter niets anders doen dan Maini uit de uitslag halen. Invicta heeft inmiddels bekendgemaakt zich bij de beslissing van de stewards neer te leggen.

Zodoende mag teamgenoot en rookie Bortoleto de hoofdrace op zaterdag nu van de eerste startplek beginnen, terwijl de sterke Isack Hadjar de nieuwe nummer twee op de grid is. Ook Richard Verschoor profiteert, al is de zesde startpositie nog altijd niet iets om over naar huis te schrijven. Voor Taylor Barnard is de diskwalificatie van Maini minder prettig nieuws: hij ziet de reversed grid pole aan zijn neus voorbijgaan. De Brit, die voor het kleine PHM AIX-team uitkomt, is nu niet meer tiende in de kwalificatie, maar negende. Jak Crawford heeft geluk. Hij mag vrijdagmiddag de eerste sprintrace van het nieuwe F2-seizoen vanaf pole beginnen.