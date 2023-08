Al voordat de Formule 2 van start ging was er al een grote verrassing op de grid, of eigenlijk naast de grid. Polesitter Théo Pourchaire zou eigenlijk vanaf het voorste plekje mogen starten, maar de Fransman moest de race vanuit de pits starten. Technische problemen zorgden ervoor dat er niet vanaf de grid gestart kon worden, maar gelukkig voor de kampioenschapsleider was het ART-team snel genoeg in het repareren van zijn bolide dat er toch gestart kon worden.

Niet alleen de problemen van Pourchaire waren het gesprek van de dag, maar ook het weer had een grote invloed op de race. Waar het tijdens de Formule 1-training droger leek te worden, kwam het voor de start van de sprintrace met bakken uit de hemel. Het zorgde ervoor dat het F2-veld achter de safety car de opwarmrondes moest afwerken. Door het wegvallen van Pourchaire was het Isack Hadjar die vanaf de eerste plek aan de race mocht beginnen, wat een rollende start werd. Hoewel het direct na de start nog allemaal vrij vlekkeloos verliep, ging het later in de eerste ronde goed fout voor Kush Maini, Ralph Boschung en Jak Crawford. Bij de Slotermakerbocht tikte Maini Crawford in de rondte en Boschung knalde hard op de wagen van zijn teamgenoot. Wonder boven wonder konden alle drie de coureurs relatief zonder kleerscheuren uit de auto stappen. Eén ronde volgde de safety car, waarna de race onderbroken werd door middel van een rode vlag. Bij het zien van het ongeluk mogen we ons weer gelukkig prijzen dat de halo op de bolides zitten, want zonder dit onderdeel had het er een stuk erger uit kunnen zien.

Terwijl de coureurs in de pits stonden begon het harder en harder te regenen. De coureurs werden nadat onder andere de vangrail vervangen was weer de baan op gestuurd, maar het regende steeds harder. De wedstrijdleiding gaf groen licht om te gaan rijden achter de safety car, maar het bleek kansloos. Het was te nat en de coureurs werden weer de pits in gestuurd. De race werd uiteindelijk niet meer hervat. Er werden geen punten uitgedeeld vanwege de korte duur van de race.