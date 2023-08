Bekijk de grote crash van de F2-sprintrace op Zandvoort De sprintrace voor de Formule 2-mannen was er eentje die we niet snel zullen vergeten. Op een natte baan ging het na de start al enorm mis. Kush Maini tikte Jak Crawford in de rondte, waarna Ralph Boschung Maini in de zijkant ramde. Wonder boven wonder - en dankzij de halo - konden alle coureurs relatief ongeschonden uitstappen.