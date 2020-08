Shwartzman pakt leiding in F2-titelstrijd met zege op Spa

Dan Ticktum greep bij de start de leiding vanaf de derde plek op de grid, voor polesitter Roy Nissany en Shwartzman. Op Kemmel Straight kon Nissany echter counteren en hij nam in zodoende de leiding over. Verder naar achteren verloor Yuki Tsunoda, de winnaar van de hoofdrace op zaterdag, meerdere posities doordat hij in de eerste bocht wijd ging, om vervolgens in Les Combes Ilott in een spin te tikken. De race van de UNI-Virtuosi-coureur zat erop en de safety car kwam voor de eerste keer naar buiten.

Bij de herstart wilde Ticktum op het lange rechte stuk voorbij aan Nissany, die zich met hand en tand verdedigde en dat uiteindelijk moest bekopen met een botsing met Ticktum. Nissany eindigde in de bandenstapels en veroorzaakte een nieuwe neutralisatie. Door de botsing had Shwartzman de leiding overgenomen. De race werd in de zevende ronde hervat en meteen sloeg Shwartzman een gat van 3,3 seconden naar Ticktum, die problemen kreeg met zijn banden. De DAMS-coureur ging de strijd wel aan met de rijders achter hem, inmiddels aangevoerd door de sterk rijdende Mick Schumacher, maar in de loop van de race ging de ene na de andere coureur aan hem voorbij.

Vooraan reed Shwartzman op dominante wijze naar de overwinning. De Rus van Prema had aan de finish negen seconden voorsprong op teamgenoot Schumacher, die P2 en zo zijn tweede podiumplaats van het weekend pakte. Guanyu Zhou veroverde de derde positie, voor Nikita Mazepin, Luca Ghiotto en Louis Deletraz op de zesde stek. Yuki Tsunoda kwam als zevende over de finish maar werd door een tijdstraf teruggeworpen naar de negende positie, net buiten de punten. Daar profiteerden Christian Lundgaard en Artem Markelov van. De top-tien werd uiteindelijk afgesloten door Ticktum.

Uitslag Formule 2 Spa-Francorchamps - Race 2