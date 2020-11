Gelael keert na blessureleed in Bahrein terug bij DAMS

Tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in Barcelona brak Gelael een rugwervel toen hij met zijn auto gelanceerd werd en op een kerbstone terechtkwam. Hij moest de sprintrace op zondag aan zich voorbij laten gaan en ook bij de ontmoetingen op Spa-Francorchamps, Monza, Mugello en Sochi was hij afwezig. Zijn plekje bij DAMS werd in die periode ingenomen door Jüri Vips, die in de sprintrace op Mugello het podium haalde. De Red Bull-junior wordt nu bedankt voor de bewezen diensten, want Gelael is hersteld van zijn blessure en kan in Bahrein weer instappen.

Half augustus zat Gelael voor het laatst achter het stuur van een Formule 2-bolide. Voor het herstel van zijn blessures stond zes weken, maar de twee maanden tussen de F2-races op Sochi en in Bahrein gaven hem voldoende tijd om volledig te herstellen en dus terug te keren. “Ik kijk er heel erg naar uit”, beaamt Gelael dan ook. Ondanks de lange onderbreking past hij zijn verwachtingspatroon niet aan. “We willen in beide races goede punten scoren. Het maakt niet uit of dat met een top-acht in de hoofdrace en een podium in de sprintrace gebeurt, of dat het anders gaat. Ik had geluk dat er een lange pauze tussen Sochi en Bahrein zat, dus ik ben blij dat ik terug kan keren. Hopelijk heb ik twee goede weekenden en kan ik dit jaar nog een trofee scoren, want ik wil het jaar niet zonder beker afsluiten.”

Voordat hij geblesseerd raakte kende Gelael een lastig seizoen in dienst van DAMS, dat vorig jaar met Nicholas Latifi en Sergio Sette Camara de F2-titel bij de teams won. In twaalf races scoorde de 24-jarige coureur drie punten, viel hij vier keer uit en ging hij twee keer niet van start. Vervanger Vips scoorde in acht races zestien punten voor DAMS, terwijl Dan Ticktum een race won en met 80,5 punten tiende staat in het kampioenschap. De Brit is er in Bahrein vanzelfsprekend ook weer bij.