Breuk in wervelkolom houdt F2-coureur Galael aan de kant

Gelael was de race als dertiende gestart, maar stond met nog drie ronden te gaan opeens stil naast de baan in bocht 14. De coureur moest door medisch personeel uit zijn auto worden gehaald en werd direct afgevoerd naar het medisch centrum. Daarna werd hij met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in het nabij gelegen Granollers.

Een MRI-scan heeft uitgewezen dat de 23-jarige Gelael een breukje heeft opgelopen in zijn wervelkolom, zo meldt de FIA. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis weer verlaten en naar verwachting zal hij volledig herstellen van de kwetsuur. Logischerwijs mag hij zondag niet meedoen aan de tweede F2-race in Barcelona.

De coureur zelf reageerde op Instagram op het incident. "Dag allemaal, dank voor alle lieve berichtjes. Ik ben oké, ik heb een fractuur in de D4 middenkolom. We moeten afwachten wat de toekomst zal brengen. Dank je."