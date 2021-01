Nissany voltooit rijdersduo DAMS in Formule 2 in 2021

Eerder deze maand kondigde Williams al aan dat Nissany voor het tweede opeenvolgende seizoen als testrijder aan de renstal verbonden is. Niet alleen stapt hij regelmatig in de simulator van het in Grove gevestigde team, ook zit hij een van de drie dagen van de wintertest in Bahrein achter het stuur van de nieuwe F1-bolide. Bovendien werkt hij drie vrije trainingen af in 2021. Die werkzaamheden gaat Nissany combineren met een nieuw seizoen in de Formule 2. Daar waar hij vorig seizoen nog uitkwam voor Trident, neemt hij dit jaar plaats in een van de cockpits van topteam DAMS. Hij wordt gekoppeld aan Marcus Armstrong, die eerder al overkwam van ART Grand Prix.

“Ik ben vereerd dat ik onderdeel wordt van zo’n enorm gerespecteerd team als DAMS. Ze hebben een geweldige geschiedenis en een sterke reputatie op dit niveau in de Formule 2, dus ik kijk ernaar uit om me daarbij te voegen”, zei Nissany, die in december al testte voor DAMS in Bahrein. “Tijdens de testsessie na het afgelopen seizoen hebben we al goed werk geleverd en ik kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen in maart. Hopelijk doen we vooraan het veld mee. Ik geloof dat we een spannende reis voor ons hebben, dus ik heb zin om te beginnen.”

De 26-jarige Nissany debuteerde in 2018 in de Formule 2 bij Campos. Destijds scoorde hij slechts één punt en werd hij voor de laatste twee ronden van het seizoen vervangen door Roberto Merhi. Na een jaar langs de zijlijn keerde de Israëliër in 2020 terug in de laatste opstapklasse onder de F1. Hij opende met een puntenfinish in de eerste hoofdrace op de Red Bull Ring, maar zou vervolgens alleen in de hoofdrace op Spa-Francorchamps nog punten scoren. De vijf punten bezorgden Nissany de negentiende plaats in de titelstrijd. De ambities voor 2021 zijn dus fors groter dan dat en dat geldt niet alleen voor de coureur zelf, maar ook voor teameigenaren Gregory en Olivier Driot.

“We hebben al de kans gehad om met hem te werken tijdens de test in Bahrein. Dat ging heel goed en we waren erg tevreden met zijn feedback”, zeiden de Driots. “Hij werd echt één met het team, vooral met de engineers, dus het is goed om te zien dat de connectie er al is. Nu is het aan ons om hem van de beste tools te voorzien zodat hij zijn volledige potentieel kan tonen. We kijken enorm uit naar de start van de nieuwe campagne met Roy en om hem te helpen de sterke resultaten te leveren die hij verdient.”