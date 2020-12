Shwartzman blijft Prema trouw, Drugovich verkast naar UNI-Virtuosi

Samen met Red Bull-junior Yuki Tsunoda maakten Shwartzman en Drugovich indruk tijdens hun eerste seizoen in de Formule 2. Shwartzman won liefst vier races in dienst van Prema en was daarmee qua overwinningen zelfs de meest succesvolle coureur van het veld. De beloning was de vierde plek in de titelstrijd en een verlenging van zijn contract bij het Italiaanse team, waarvoor hij de twee voorgaande jaren al uitkwam in het Europees Formule 3 en de FIA Formule 3. In 2021 gaat Shwartzman met Prema op jacht naar de F2-titel. “Ons doel als team is natuurlijk om te winnen en progressie te boeken ten opzichte van dit jaar, hard te werken en de auto te verbeteren, maar ook om nog een jaar bij elkaar te blijven en plezier te maken”, aldus Shwartzman, die F3-kampioen Oscar Piastri als teamgenoot krijgt.

Ook Felipe Drugovich blijft na een indrukwekkend debuutseizoen nog een jaar plakken in de Formule 2. De Braziliaan kwam voor MP Motorsport tot drie overwinningen en de negende plaats in het kampioenschap, maar maakt voor 2021 de overstap naar topteam UNI-Virtuosi. Dat team werd in 2020 tweede in het kampioenschap voor teams en deed met Callum Ilott tot de laatste race mee om de titel bij de rijders. Het is nog onduidelijk wie komend seizoen de teamgenoot is van Drugovich.

Viscaal test voor Trident in Bahrein

Shwartzman en Drugovich staan deze week ook aan de start van de driedaagse test van de Formule 2 in Bahrein, vanzelfsprekend voor de teams waarvoor zij in 2021 uitkomen. Op de lijst is een behoorlijk aantal coureurs uit het afgelopen Formule 3-seizoen te vinden, met onder meer Clement Novalak, Theo Pourchaire, Logan Sargeant, David Beckmann en Piastri. Ook Red Bull-junioren Jüri Vips en Liam Lawson zijn aanwezig, terwijl MP Motorsport kiest voor de inzet van Lirim Zendeli en Louis Deletraz. De Nederlandse inbreng komt van Bent Viscaal. Afgelopen seizoen reed hij voor MP Motorsport in de FIA F3, donderdag neemt hij op de laatste dag van de test plaats in een bolide van Trident.