Na een uitstel van vijf minuten werd de Formule 2-kwalificatie iets na 18.30 uur in gang geschoten. Aan het einde van de tweede Formule 1-training regende het, maar bij de start van de F2-sessie was het droog. Toch doken alle coureurs - wel op slicks - meteen de baan om met de omstandigheden kennis te maken. De baan was compleet opgedroogd en dus mochten de heren en dame ervoor gaan zitten.

Na een opwarmronde was het Jack Doohan die als eerste aan een snelle ronde begon, maar nog voor het ingaan van de La Source-hairpin ging de Australiër in de rondte. De nieuwe grindbak werd vermeden, en dus kon hij gewoon door. Niet veel later spinde Juri Vips net na het uitkomen van diezelfde bocht. Hij zorgde in eerste instantie voor een gele vlag, maar dat werd door een afgeslagen auto omgezet in code rood. Met een beetje hulp van de marshals kreeg Vips de F2-auto weer aan de praat, maar besloot direct naar de oude F1-pitstraat te sturen - daar waar het F2-veld in het Belgische GP-weekend bivakkeert.

Meteen na het verdwijnen van de rode vlag doken de coureurs de baan weer op. In rap tempo werden de tijden genoteerd, waarbij Marcus Armstrong met een 2.00.353 leidde na de eerste runs, gevolgd door Dennis Hauger en Williams-junior Logan Sargeant. Liam Lawson - die eerder op de dag nog een training afwerkte voor AlphaTauri - nestelde zich op P4. Richard Verschoor vond zichzelf terug op P9. Vervolgens dook een gedeelte van het veld de pits in, terwijl het andere deel besloot buiten te blijven.

Na iets meer dan een kwartier was het kampioenschapsleider Felipe Drugovich die als eerste een tijd reed onder de twee minuten. Met een 1.59.990 stoof de Braziliaan naar de voorlopige pole-position en nam meer dan drie tienden afstand van Armstrong. Verschoor was inmiddels op een seconde gezet en vond zichzelf met nog twaalf minuten te gaan op de dertiende plek. Met nog tien minuten op de teller werd door iedereen de laatste run voorbereid, behalve door Vips die niet meer mee mocht doen.

David Beckmann was op weg naar een razendsnelle tijd, maar werd flink gehinderd in de chicane kort voor start-finish. Vier of vijf F2-coureurs waren ruimte aan het creëren in de Bus Stop-chicane, dat Beckmann forceerde buiten de baan te komen. Kort daarna werden in rap tempo paarse sectortijden geklokt. Ralph Boschung nam al snel de tijd over van Drugovich, maar Doohan schoot er rap onderdoor. Maar Drugovich deed er nog een schepje bovenop en reed een 1.58.232. Verschoor klokte intussen een knappe vierde tijd, maar werd door een aantal coureurs naar achteren gezet en veroverde uiteindelijk de zevende startpositie voor de F2-hoofdrace aanstaande zondag. Dit betekent dat hij zaterdag als derde aan de sprintrace begint. Drugovich veroverde de pole-position voor zondag, voor Enzo Fittipaldi, Sargeant, Doohan, Beckmann en Lawson. Achter Verschoor was het Theo Pourchaire op P8, voor Jehan Daruvala en Boschung.

De Formule 2-sprintrace start zaterdagavond om 18.00 uur. De hoofdrace van de opstapklasse wordt zondagochtend om 10.20 uur in gang geschoten.

Uitslag van de Formule 2-kwalificatie