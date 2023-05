Verschoor pakt zesde startplek in Monaco, knappe pole voor Vesti

Kort na afloop van de eerste vrije training van de Formule 1 mochten de Formule 2-coureurs zich opmaken voor de kwalificatie in Monaco. Daar waar er normaal gesproken een sessie van 30 minuten gepland staat waar alle coureurs aan deelnemen, wordt in het prinsdom met een afwijkende opzet gewerkt. Door middel van loting zijn de coureurs over twee groepen verdeeld, die allebei een kwalificatie van vijftien minuten afwerken. De snelste rijder uit de snelste groep krijgt pole-position voor de hoofdrace op zondag, met alle oneven posities voor de overige coureurs uit deze groep. De snelste uit de andere groep krijgt de tweede startpositie, waarna de rest van de coureurs een even plek op de startgrid krijgen toebedeeld op basis van hun tijd.

Verschoor sterk, maar Martins snelste in eerste groep

Om 15.10 uur was het dan tijd voor de eerste kwalificatiegroep, waarin onder meer Richard Verschoor, Alpine-junioren Victor Martins en Jack Doohan én lokale held Arthur Leclerc hun opwachting maakten. De Monegask van DAMS zorgde na ruim negen minuten voor de eerste code rood van kwalificatiegroep A. Bij het uitkomen van de laatste bocht brak de achterkant van zijn bolide uit, waardoor hij eerst aan de buitenkant en vervolgens aan de binnenkant van de baan de muur raakte. Zijn kwalificatie zat er daardoor op en uiteindelijk moest Leclerc het doen met de tiende tijd in zijn groep.

Verschoor voerde het veld op dat moment aan met 1.21.639 als snelste tijd, maar in de zes minuten na de hervatting zou dat niet genoeg blijken voor de snelste tijd. Eerst klokte Doohan met zijn eerste serieuze poging 1.21.432 om P1 over te nemen, waarna Martins de koppositie overnam door 1.21.231 te noteren. Die tijd kon daarna ook niet meer aangevallen worden, doordat Jehan Daruvala zijn MP Motorsport-bolide in Mirabeau in de vangrails parkeerde en daarmee voor het vroegtijdige einde van kwalificatiegroep A tekende. Verschoor bleef zodoende derde, voor Daruvala en Isack Hadjar. Zij waren hierdoor al verzekerd van een plek in de top-tien, maar de exacte posities hingen nog af van de verrichtingen in de tweede kwalificatiegroep.

Novalak crasht, Vesti pakt pole met toptijd

Die tweede kwalificatiegroep bevatte onder meer kampioenschapsleider Theo Pourchaire en naaste achtervolgers Frederik Vesti en Ayumu Iwasa. De strijd om de snelste tijd in de groep draaide al vroeg uit op een rechtstreeks duel tussen Pourchaire en Vesti. Vesti opende met 1.21.983 als snelste tijd, waar Pourchaire vervolgens onderdoor dook met 1.21.630. De Prema-coureur antwoordde daar weer op, om vervolgens door de ART-coureur weer naar P2 te worden verdrongen. Bij de derde poging slaagde Vesti er dan wel in om de snelste tijd te rijden. Zijn 1.21.053 was nipt sneller dan het antwoord van Pourchaire.

Beide coureurs konden daarna niet nog een ultieme poging doen in de strijd om pole-position, doordat Clement Novalak zijn bolide vlak voor de tunnel in de kunststof blokken zette. Vesti sloot de tweede groep zodoende af met de snelste tijd, voor Pourchaire en Zane Maloney. Doordat de Deen ook de snelste tijd overall reed, verzekerde hij zich van pole-position voor de hoofdrace op zondag. Martins start dan vanaf P2, gevolgd door Pourchaire en Doohan op de tweede rij. Maloney en Verschoor starten als vijfde en zesde, terwijl Jak Crawford, Daruvala, Iwasa en Hadjar de top-tien completeren.

Eerst staat zaterdag echter nog de sprintrace te wachten. De korte race over 30 ronden begint om 14.15 uur met Hadjar op pole en Verschoor op de vijfde startpositie.

Uitslag Formule 2 Monaco - Kwalificatie

Volgt spoedig.